Gamepolis supera los 52.000 visitantes con presentaciones exclusivas y grandes torneos

El festival de videojuegos Gamepolis cerró este pasado domingo 22 de julio su sexta edición superando los 52.000 visitantes durante tres días de evento que le han servido para consolidar a la ciudad de Málaga como un referente internacional en el sector.

Esta nueva edición abrió sus puertas con una programación cargada de exclusividades y dirigida a aumentar la apuesta de los últimos cinco años. En horario de 10.00 a 22.00 horas, el evento reunió bajo el mismo techo a jugadores, desarrolladores, estudiantes y profesionales del sector, quedándose sin entradas el sábado una hora después de abrir.

Esta cifra de visitantes, registrada del viernes 20 al domingo 22 de julio en el Palacio de Ferias de Málaga, vuelve a confirmar el interés que despiertan los videojuegos a nivel nacional, una industria de presente. La organización estima que Gamepolis ha supuesto en 2018 un impacto económico de 7 millones de euros para la ciudad.

Novedades

Todos los visitantes de Gamepolis han tenido la oportunidad de jugar a las novedades más importantes de Nintendo presentadas durante el E3 de Los Ángeles. Entre ellas, el tan esperado Super Smash Bros. Ultimate, que saldrá a la venta el 7 de diciembre. En el fin de semana fueron habituales las colas para probar la continuación de esta saga.

A Super Smash Bros. Ultimate se le sumaron otros títulos importantes y novedosos para Nintendo Switch como FIFA 19, Splatoon 2 (Octo Expansión), Dragon Ball FighterZ, Octopath Traveler y Wolfenstein II: The New Colossus, entre otros.

En esta línea, visitantes de toda España también se movilizaron para disfrutar del nuevo Shadow of the Tomb Raider, el próximo videojuego de acción y aventura de Lara Croft. Distribuido por Square Enix, saldrá a la venta el 14 de septiembre, por lo que se trata de una nueva exclusividad de la que disfrutaron los asistentes del festival.

Conferencias

El programa de conferencias ha estado dedicado a diversos temas, como el legado narrativo de la saga Final Fantasy, el impacto del fenómeno Pokémon, la creación de mapas para juegos y el papel de la mítica empresa Dinamic durante la época dorada del videojuego en España, esta última con su fundador Víctor Ruiz.

El programa de conferencias, con la colaboración de Andalucía Emprende, entidad dependiente de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía; se completó entre otras propuestas con un programa en directo de Fallo de Sistema de Radio 3, un encuentro con el popular periodista de videojuegos José Dayo Altozano y el adelanto del Libro Blanco del Videojuego de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos (DEV).

Por último, en el apartado musical del auditorio destacaron dos conciertos: por un lado, la banda Enocguitar y los NPC’s el sábado en formato acústico y, por otro, la banda sinfónica Games Waves Band el domingo con un homenaje especial a Nintendo. Los dos conciertos completaron el aforo de 900 plazas de este espacio.

En total, cerca de 9.000 visitantes pasaron por los auditorios de Gamepolis para disfrutar de ponencias con desarrolladores internacionales, música en directo y debates sobre, por ejemplo, la figura de los personajes femeninos en el videojuego.

Competiciones

Asimismo, Gamepolis ha ido más allá este año para volver a convertirse en el epicentro de las competiciones de videojuegos de España, reuniendo a jugadores de primer nivel de todo el país en sus torneos.

Team Queso se ha coronado como una de las estrellas de los torneos para móviles y tableta tras terminar vencedor en títulos como Clash Royale y Hearthstone. Le faltó Arena of Valor, donde se impuso x6tence. En Call of Duty: WW2 fue G-Lab el vencedor y en FIFA 18 no hubo sorpresa, ya que ganó Andoni del equipo Movistar Riders.

Otros eSports como CS:GO y League of Legends, este último, parada del Circuito Tormenta de Riot Games, se lo llevaron equipos con una fuerte presencia de jugadores experimentados en la competición internacional. Es el caso del ‘mix’ que se hizo con la victoria en Counter Strike y de la escuadra Buena Pregunta en LoL.

Por otro lado destaca el torneo por 4.500 € con 400 jugadores de Fortnite, la mayor competición de este videojuego realizada hasta la fecha en España y que se llevó a cabo frente a miles de espectadores diarios. La guinda se puso el sábado con la celebración del Epic Match de Fortnite, partida en la que 50 youtubers e influencers con gran reconocimiento como Lolito FDEZ jugaron de forma presencial con 50 visitantes del festival en una exhibición única. El vencedor de este encuentro fue Ryux, jugador profesional del equipo ASUS ROG Army.

Actividades paralelas

En cuanto a actividades paralelas destacaron por el número de asistentes el concierto del sábado del rapero Kronno Zomber y la Batalla de Gallos del domingo entre cuatro de los mejores freestylers de España: Arkano, BTA, Skone y Chuty. Estos maestros de la improvisación ofrecieron un show freestyle oficial de Red Bull presentado por Mbaka y con el rapero local MC Men como sorpresa final.

A su vez, la Zona Indie ha regresado esta edición con la colaboración principal de Andalucía Emprende y Unicaja Banco y el apoyo del Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universidad de Málaga (UMA), DEV y la revista Hobby Industria. Este espacio ha repartido 3.000 euros entre el Mejor Videojuego (Greyfall), Más Innovador (Skapp) y Mejor Diseño de Juego (Super Dogeball Beats).

La Zona Retro, que contó con una exposición de más de 250 consolas desde los años 70 hasta la actualidad jamás distribuidas en Europa, ha crecido en esta edición con la inclusión de un espacio de cerca de mil metros cuadrados donde se expusieron arcades originales y se celebraron torneos exclusivos con estas joyas de coleccionista.

La competición también se produjo en la Zona Racing de Gamepolis 2018 con GTRsimCENTER a través de simuladores de conducción, Rally y Realidad Virtual. Todos los amantes de la velocidad tuvieron una cita imperdible en Gamepolis, donde también hubo coches de exhibición como un Fórmula 1 de la Scuderia Toro Rosso

La programación de Gamepolis se complementó con talleres impulsados por EVAD, el mayor centro de Andalucía dedicado a la formación en videojuegos, así como sorteos y concursos de disfraces cosplay y baile coreano (K-Pop) con 1.000 euros para cada certamen, además de otros premios como viajes y consolas Nintendo Switch. Como parte del jurado del concurso de disfraces estuvo Leon Chiro, cosplayer internacional de origen italiano que asistió vestido de diferentes personajes durante todo el fin de semana.