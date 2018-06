Gámez retorna a la política como primera subdelegada del Gobierno

Casi dos años después de dimitir como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga y comunicar de manera sorpresiva su decisión de abandonar la política, María Gámez regresa. Y lo hace para ocupar el puesto de subdelegada del Gobierno en Málaga, cargo de responsabilidad ocupado hasta la fecha siempre por hombres. El último de ellos, su antecesor, Miguel Briones, del PP. Entre las competencias que tendrá que gestionar están la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia, la política migratoria y el tráfico. El nombramiento quedará formalizado mañana.

Su nombramiento se ha hecho de espaldas a la dirección provincial del PSOE. Así lo confirmaron fuentes socialistas, que fueron claras al asegurar que esa designación "no se ha consensuado con la dirección", lo que choca con la existencia de una norma "no escrita" según la cual el papel de la organización era activa en estas decisiones. De hecho, se apunta de manera directa al nuevo delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, reconocido sanchista, como principal responsable de la elección. La cercanía de Gámez con el actual presidente del Gobierno es conocida. El mismo día en que Sánchez fue tumbado como secretario general del PSOE, Gámez publicó un tuit en el que decía: "Gracias @sanchezcastejon por todo lo bueno que has dado a este partido". Ayer, el secretario provincial del partido, José Luis Ruiz Espejo, usó la misma red social para felicitar a Gámez: "Nos espera el trabajo conjunto siempre en favor de nuestro provincia", escribió.

Oficialmente, lo que se lanza desde las direcciones provincial y regional del PSOE es un mensaje positivo, de "apoyo y máxima colaboración" con la nueva subdelegada del Gobierno en Málaga.

Lo que no se explica son las razones que llevan a Gámez a retornar a la actividad pública. Sobre el particular, cabe recordar que la ex portavoz socialista aludió a "motivos personales" para tomar la puerta de salida en la Casona del Parque, en la que se mantuvo durante cerca de seis años en la oposición y tras concurrir y salir derrotada en dos elecciones municipales. El 23 de agosto de 2016 fue cuando, acompañada de su pareja, dio a conocer su decisión, asegurando que venía barajando la determinación desde hacía meses, si bien mantuvo en secreto el paso final. Muestra de ello es que no fuese hasta esa misma mañana cuando contactó telefónicamente con los entonces máximos responsables federal, regional y provincial del partido, Pedro Sánchez, Susana Díaz y Miguel Ángel Heredia, respectivamente, para informarles de que iba a anunciar su marcha.

"He dado lo mejor de mí para cambiar los resultados, pero han sido los que han sido; hemos puesto todo el empeño, corazón y tiempo que he restado a mi familia", dijo dos años atrás la ahora nueva subdelegada del Gobierno en Málaga, quien añadió: "todos deben saber cuándo es su momento para dar ese paso; hay vida después de la política". Ahora acepta el reto de volver a ella.