Garzón asegura que el PSOE ha demostrado en la campaña electoral que busca la abstención del PP y Cs

El coordinador general de IU y candidato número uno de Unidas Podemos al Congreso por Málaga, Alberto Garzón, ha asegurado este viernes que el PSOE "ha demostrado en esta campaña electoral que su opción prioritaria es conseguir la abstención del PP y Cs".

"Así lo dijo Pedro Sánchez el otro día, que pidió directamente la abstención a PP y Cs", ha indicado Garzón tras mantener un encuentro con representantes de colectivos sociales y empresas en conflicto de la provincia junto a la candidata número dos de Unidas Podemos por Málaga, Eva García Sempere.

Garzón ha resaltado que Unidas Podemos no quería unas nuevas elecciones porque han intentado "todo lo posible" llegar a un acuerdo de izquierdas, pero "el PSOE no ha querido", ha concretado. "El propio Pedro Sánchez dijo al iniciar la campaña que él no hubiera podido dormir si hubiera llegado a un acuerdo con nosotros, por lo que hemos ido a una campaña electoral en contra de nuestra voluntad", ha señalado.

"Estamos haciendo la campaña para mejorar los resultados y crear un gobierno, ahora sí, de izquierdas"

"Nos hubiera gustado explorar una vía de izquierda que resolviera este tipo de problemas que acabamos de describir, pero sin embargo el PSOE no ha tenido esa voluntad política, entonces hemos ido a una campaña a explicar nuestras propuestas y cómo hemos sintetizado en el día de hoy propuestas para las familias trabajadoras", ha continuado.

El dirigente de IU ha asegurado que tienen "la confianza y las expectativas" de que han conseguido "recuperar la confianza de mucha gente", por lo que están convencidos de que este domingo 10 de noviembre van a recuperar los escaños que tienen y mejorar sus resultados. "Estamos haciendo la campaña para mejorar los resultados y crear un gobierno, ahora sí, de izquierdas", ha resaltado.

"Si hay alguien en Andalucía, en Málaga, en España, que quiera un acuerdo de PSOE y Unidas Podemos solo hay una papeleta: Unidas Podemos", ha asegurado.

"La crisis sigue instalada en la mayoría social trabajadora"

Garzón ha explicado que se han reunido con diferentes colectivos en Málaga para proporcionar propuestas que contribuyan a solucionar los conflictos que les afectan.

El dirigente de IU ha subrayado que estas entidades "están describiendo una realidad que afecta a toda Málaga, a toda Andalucía y a todo el país, porque estamos viendo cómo diez años la crisis económica sigue instalada en la mayoría social trabajadora".

Asimismo, ha detallado que esos conflictos incluyen expedientes de regulación de empleo, precariedad, deterioro de los servicios públicos y "en definitiva el aprovechamiento de las reformas laborales para incrementar la explotación sobre las clases trabajadoras".

"Esto es algo absolutamente pernicioso, porque significa que las familias andaluzas viven peor que hace diez años, que no han salido de la crisis en ningún momento y que encima nos amenazan con nuevas reformas y nuevos recortes que van a empeorar las condiciones de vida de las familias", ha indicado.

Por estos motivos ha trasladado el compromiso "absoluto" de Unidas Podemos con la derogación de la reforma laboral, "la de 2012 y la de 2010, que han sido mecanismos jurídicos que están siendo aprovechados por las grandes empresas para incrementar la explotación sobre los trabajadores, aprovechando en muchos casos esa legislación para despedir en condiciones absolutamente abusivas para priorizar la ganancia de beneficios desmedida frente a las condiciones laborales de las clases trabajadoras", ha asegurado.