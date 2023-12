La Gerencia de Urbanismo sólo ha ejecutado un 11,4 % de las inversiones presupuestadas para 2023

En la administración más importante que cuánto proyectas gastar es cuánto gastas realmente. Sobre todo si se trata de inversiones reales. Es la diferencia entre lo prometido y lo ejecutado; de la obra que dijeron que harían a la que realmente hicieron. Hasta el 30 de septiembre de 2023, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que se entiende el motor de las nuevas infraestructuras de la ciudad, sólo ha ejecutado el 11,4 % de lo presupuestado en inversiones reales.

Según las cuentas de el ente público, a tres meses de acabar el año había hecho pagos por 14.078.688,68 euros en inversiones reales. A esto, se suman los 1.785.331,83 millones que se declaran como pendientes de pago, dando un total de 15.864.020 millones de euros de los 139.408.162,90 euros presupuestados tras las distintas modificaciones presupuestarias que aprobó el Ayuntamiento durante el año.

De estos 139,4 millones de euros, sólo 21,5 millones estaban en las cuentas que se aprobaron para 2023 en un primer momento. Las modificaciones durante el año, hasta siete, aumentaron en 117,9 millones las inversiones previstas, para multiplicarlas casi por siete.

Lo cierto, es que el ritmo de ejecución hasta el 30 de septiembre de este año es casi el doble que el del año pasado, cuando contaba con un 6,73 %. Así, en los nueve primeros meses del año, la Gerencia reconoció 9,99 millones de los 148,25 que previó gastar. De estos, 40,5 estaban en las cuentas iniciales y los 107,7 restantes se introdujeron por modificaciones presupuestarias. Al finalizar el ejercicio, el grado de ejecución se elevó hasta el 17,74 % del total en 2022, sumando 25,8 millones de euros.

De cara a 2024, el proyecto de Presupuesto marca un aumento en el importe de las inversiones reales en un 125,69%, consignándose en 48.561.219,93 euros. Pese a ello, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre ya anunció durante la presentación de las cuentas que usaría las modificaciones presupuestarias para incluir proyectos que no estaban presentes en las cuentas como el Astoria-Victoria o el Plan para el Guadalmedina.

Esto significa que la inversión de la GMU vuelve a subir después de que cayese un 46,93% desde los 40,5 millones que se prevían para el presente ejercicio hasta los 21,5 millones que reserva el Ayuntamiento para la ejecución de obras desde la Gerencia de Urbanismo.

El ejercicio completo de 2021, reflejó una ejecución del 18,36%; por lo que los dos últimos años la inversión fue inferior al 20%. De los 128,3 millones que se preveían destinar a inversión sólo se reconocieron las obligaciones de pago por 23,6 millones. Es decir, quedan 104,7 millones por ejecutar. El presupuesto de la GMU de 2021 nació con 47 millones destinados a inversiones reales, que luego se aumentaron en 81,2 millones más por la vía de la modificación presupuestaria. Lo ejecutado no supera la cuantía inicial prevista antes de las modificaciones.

Mariano Ruiz Araujo, concejal del PSOE, apunta que todo esto implica que los presupuestos que ha presentado el Ayuntamiento son "irreales porque se modifican hasta multiplicarlos por siete y no son efectivos porque no los ejecutan". Sobre el porcentaje de ejecución señala que es "lamentable, porque significa que la ciudad lleva parada 30 años, no es una situación nueva, es lo que sucede año tras año, responde a una nefasta gestión y una nula planificación".