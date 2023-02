Lisardo Morán, gerente de Turismo Andaluz: “No hay destino que no quiera tener una parada en Málaga”

De ser el responsable de estrategia de marca de Giants Gaming, una de las mayores empresas de deportes electrónicos (eSports) del país, a estar al frente de Turismo Andaluz. El malagueño Lisardo Morán hace unas semanas cogió el testigo y se convirtió en el gerente de esta empresa pública vinculada a la Junta de Andalucía, en la que ya había trabajado hace unos años. Está convencido de que, a pesar de venir de un mundo totalmente diferente al turismo, los videojuegos pueden ayudar a avanzar a este sector. Con numerosas ideas en la cabeza, Morán tiene un objetivo claro: modernizar Turismo Andaluz y convertirla en una empresa ágil y actual.

–¿Cómo ha sido el ponerse al frente de Turismo Andaluz?

–El cambio ha sido algo increíble. Mi carrera profesional la empecé en esta empresa hace muchos años, luego estuve fuera en temas universitarios y en Giants Gaming durante cinco años llevando patrocinio. Esta oportunidad que me surge al principio abruma y dices vengo de un sector que es muy ágil y tiene mucho movimiento, ¿qué puedo hacer para ayudar al turismo? Pero la realidad es que a mí me convencen las personas y en este caso el consejero de Turismo, Arturo Bernal, cuando lo conocí y escuché su discurso vi que tenía un perfil muy técnico, que defiende de una manera muy vehemente su decisión y que lleva muchísimos años trabajando para la industria turística. En ese momento comprendí que me siento identificado con esas palabras. A partir de ahí es más fácil y dices puedo hacerlo, puedo ayudar y puedo aportar mucho.

–¿Le dio el consejero alguna directriz cuando llegó al cargo?

–Yo tenía unas ideas, pero el consejero me dio dos premisas muy claras. Una era que quería agilidad en toda la empresa pública, que quería crear grupos de alto rendimiento y grupos de trabajo que tengan una extraordinaria posibilidad y libertad de movimiento. Esa fue la primera directriz que me dio y que comparto. La segunda fue que tenía barra libre para hacer los cambios y crear la estructura que yo creía que debía tener una empresa como esta para que sea referente en Andalucía de estructura moderna y actual.

–¿Qué objetivos se ha marcado y qué líneas de trabajo va a seguir a partir de ahora?

–Hemos venido con la intención de cambiar la metodología que había e incluso mover un poco la estructura de una empresa que está hecha desde hace 30 años. Ahora mismo lo que estamos haciendo es reestructurar el organigrama de la empresa. Lo que vamos a hacer es poner al turista en el centro y definir toda la oferta que nosotros tenemos en cada uno de los segmentos para que desde esta empresa podamos dar servicio, ya no solo a ellos sino a todo el tejido empresarial que hay alrededor. Antes quizás teníamos una estructura más departamental y más estanca, ahora contamos con una estructura más líquida que es básicamente que pensamos de donde es el turista, su nacionalidad, cuáles son sus gustos, su sexo y a través de esa ficha creamos una estructura alrededor de la empresa pública que da servicio.

–De 2023 se espera que sea el año de la consolidación del turismo después de la pandemia.

–Los números lo muestran, estos son de consolidación absoluta y manifiesta, son buenísimos. Todo el mundo tenía ganas de encontrarse, de volver a salir a la calle, de volver a viajar y Andalucía es un destino con características muy especiales que tiene la posibilidad de acoger a millones de turistas con interés por viajar y volver a disfrutar del ocio y del buen clima. Ahora el objetivo es intentar mejorar la calidad del turista, que no solo crezcamos en número, sino atraer un turismo que deje más dinero.

–Como esa apuesta por atraer a turistas norteamericanos y asiáticos.

–Estos mercados de larga distancia son una apuesta clara por parte de la consejería por crear nuevas uniones. El turista americano suele gastar más y el oriental, por ejemplo, el japonés no viaja tanto y cuando lo hace, lo hace a lo grande. Entonces tenemos que dejarnos ver en estos espacios para que seamos una opción real para todo el mundo. Algo tan sencillo como una conexión con esos países con un vuelo, hacen que de repente tengamos un flujo de entrada de turistas que nos interesa muchísimo. Se están buscando más conexiones. Málaga tiene un aeropuerto privilegiado. Creo que no hay ahora mismo un destino en el mundo que no quiera tener una parada en Málaga. Lo tengo bastante claro. Es un aeropuerto internacional en una posición privilegiada tanto de España como de Andalucía que podría tener cualquier tipo de conexión.

–¿Qué puntos fuertes tiene Málaga que se podrían potenciar para atraer a estos turistas?

–El turismo es un producto que siempre tenemos encima de la mesa. A nivel de clima tenemos una materia prima inmejorable, luego a nivel sector servicio tenemos uno de los mejores del mundo y hay que ponerlo en valor. Cuando las personas vienen por el clima, por el ocio, los monumentos, el colectivo LGTBI o algunos de los segmentos que trabajamos muy bien, luego se quedan por ese trato que reciben de los trabajadores del sector. Digamos que tenemos las mejores condiciones tanto climatológicas como del sector servicio que se pueden tener. Obviamente siempre hay partes de mejora, pero la materia prima es excelente. El reto ahora mismo está en dar a conocer, en globalizar un poco más la marca Andalucía y que esta llegue a nuevos espacios en los que no ha estado nunca. La realidad es que el reto está en explotar las sinergias que hay tanto con otras empresas públicas como el sector privado para que nos den la oportunidad de exponer la marca Andalucía en unos espacios nuevos. Un reto de alcance, un reto de colocar esos productos en los soportes que más visibilidad nos den fuera de nuestras fronteras.

–Estos últimos años ha estado trabajando para la industria del videojuego ¿cómo ha sido cambiar de este mundo al del turismo?

–El cambio es radical. Donde más lo he notado es en que los deportes electrónicos son una industria emergente y como es nueva hay muchísimas cosas por escribir, por hacerse, muchas barreras que romper, muchas oportunidades y es una cosa alucinante. El turismo en concreto es un sector muy maduro, con una industria muy seria y con actores definidos en muchos espacios, de tal manera que lo que más te impacta, y es para bien, cuando pasas de una cosa que es emergente a una cosa que está súper asentada es ese contraste. Para mí es un mundo de contrastes, la diferencia es espectacular en cuanto a ver un sector que está creándose ahora y definiendo sus normas; a un sector que está súper afianzado con todos los actores remando en el mismo sentido más o menos y con una intención clara de ser la industria principal de Andalucía.

–¿Qué puede aportar el sector del videojuego al turismo y al deporte de Andalucía?

–Yo creo que el sector del videojuego puede aportar mucho a muchos territorios e industrias. Principalmente digamos que es un sector que tiene una agilidad, una rapidez de movimientos espectacular, es muy ágil para adaptarse al día a día, a lo que necesita el público final, a romper sus propias reglas, a establecer las nuevas… Digamos que no va por raíles. Tiene una agilidad que es una de las cosas que a mí me gustaría importar a Turismo Andaluz porque una empresa pública está hecha para darle agilidad a la organización institucional, es decir, a la Consejería, y hay veces que la burocracia ha llegado aquí y eso te mata, pierde la agilidad. Vengo de un mundo que está 24/7 reinventándose y aprovechando oportunidades. Eso es bueno no solo para el turismo, sino para todo el mundo. Y luego además vengo de un mundo que consume mucho, una generación que es muy joven y que está accediendo por primera vez a un determinado producto. Nos interesa en el turismo, en la banca y en otro tipo de servicios. Yo creo que tener esa visión de cómo impactarlos, trabajar para ellos, también es positiva, sin olvidar que al final el turismo es para todas las edades.