Gibraltar-Málaga, futura nueva ruta aérea en helicóptero

La empresa de helicópteros Hélity, única que mantiene actualmente dos líneas regulares en España entre Ceuta con Algeciras y Málaga, ha anunciado la ampliación de tres nuevos enlaces aéreos entre Algeciras con Marruecos y Gibraltar-Málaga.

El delegado de la empresa en Ceuta, Antonio Barranco, ha anunciado a los periodistas que la empresa ha solicitado explotar las rutas aéreas Tánger-Algeciras, Tetuán-Algeciras y Gibraltar-Málaga y las gestiones se encuentran "muy avanzadas".

Igualmente, la empresa ha solicitado permisos para poder incluso abastecer a los buques que navegan por las aguas del Estrecho de Gibraltar.

"Es algo que no se ha hecho nunca aquí pero es llamativo que en el Estrecho, por donde pasan 96.000 buques al año, sin contar los barcos de pasajeros, no hayamos sido capaces de darles los servicios que necesitaban estos barcos", ha indicado Antonio Barranco, quien ha apuntado que Algeciras es el cuarto puerto del mundo "y no se hace".

Para atender a estos barcos, Antonio Barranco ha manifestado que se necesita que el helipuerto de Algeciras sea declarado como frontera Schengen.

Hélity ha resaltado la posibilidad de hacer relevos de tripulaciones o a atender a marineros. "La delegada del Gobierno está trabajando en ello así como también las autoridades del Campo de Gibraltar y el alcalde de Algeciras, pero sobre todo es competencia del Estado, completar la documentación necesaria con un último informe para que pase al órgano competente y declare a Algeciras espacio internacional", ha añadido.