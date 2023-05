Ginecólogos y pediatras alertan del riesgo del parto en casa ante su aumento en Málaga

No son muchos, pero van en aumento. En 2011 hubo en la provincia de Málaga, que se tenga constancia, 33 partos en casa. En 2021 ascendían a 56; casi el doble. Ante este incremento, ginecólogos y pediatras alertan del riesgo de esta práctica para la vida de la madre y el bebé en caso de que surjan complicaciones. En cambio, matronas que asisten este tipo de nacimientos achacan las críticas al “desconocimiento”.

Málaga es la provincia de Andalucía con mayor número de partos en domicilio. No sólo porque es de las que tiene más población, sino porque entre sus habitantes hay extranjeros –sobre todo comunitarios– en los que cala esta tendencia por su “visión naturista”.

El vocal por Málaga de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (Sago), Andrés López, es rotundo: “No es lógico que en 2023, la gente se juegue la vida pariendo en casa, porque pueden surgir imprevistos. En los tiempos que corren, en que los hospitales respetan la decisión de la mujer [sobre cómo quiere su parto]. Parir en domicilio es correr un riesgo innecesario. No es ilegal, pero es arriesgado”. Incluso recuerda que una de las mayores impulsoras de esta práctica en Australia, Caroline Lovell, murió en su casa al dar a luz a su segunda hija.

El parto es un proceso natural y suele transcurrir sin problemas en el 70% de los casos. Pero los ginecólogos alertan de los riesgos en el resto. “Una situación de emergencia para el niño o la madre suelen ser la excepción. Pero es una excepción tan grave y fugaz que si no se actúa rápido, las consecuencias pueden ser letales o dejar secuelas muy graves”, advertía otro especialista. López ponía como ejemplo un parto en el que sobre la marcha hay que hacer una cesárea. Decía que en un hospital, se actúa con mucha celeridad. Pero si es un nacimiento en casa, mientras se traslada a un centro hospitalario puede haber una falta de oxígeno (hipoxia) que cause la muerte del bebé o una parálisis cerebral.

Los ginecólogos destacan que el descenso en la mortalidad y morbilidad tanto de la madre como del niño respecto a décadas atrás es porque en la actualidad los nacimientos tienen lugar “en un entorno hospitalario y seguro”. Pero recuerdan que pueden surgir imprevistos a vida o muerte –como un desprendimiento de placenta o una hemorragia grave– en los que el soporte de un hospital es la clave para que no se produzca un desenlace fatal. Estos especialistas recuerdan que desde hace años los hospitales ya permiten que las mujeres tracen su plan de parto en los que marcan sus preferencias a la hora de dar a luz. Incluso, hay algunos privados que cuentan con una bañera para el caso de que la embarazada quiera tener a su hijo de esa forma. Son los llamados partos de baja intervención que simulan un alumbramiento en domicilio. “Pero si se tuerce la cosa, se actúa rápidamente con todos los recursos del hospital”, explica López. Una capacidad de reacción que –según los ginecólogos– no se tiene en una casa ya que hay que contar con el tiempo de traslado hasta el centro sanitario.

Profesionales del Materno con una larga trayectoria aseguran que en más de una ocasión han llegado a este centro casos que se han complicado. “Los partos en casa son una realidad minoritaria, pero van en aumento; son una realidad escondida y peligrosa”, comentaron. Aseguran que ellos respetan el proceso como algo natural y acompañan a la mujer en el momento más importante de su vida. “Intentamos respetar la normalidad e intimidad, pero si hay complicaciones en muy poquito tiempo podemos solventar la situación “, señalaron. Reconocieron que aún en un entorno hospitalario a veces surgen problemas de consecuencias graves. E insistieron en que si no fuera por los partos hospitalarios, las complicaciones, la mortalidad y la morbilidad serían mayores.

El pediatra y presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, desaconseja dar a luz en domicilio y destaca que parir en un hospital “es una conquista”. Recuerda casos hace décadas en que en algunos pueblos nacían niños en casa y, tras una complicación, quedaban con “secuelas de por vida”. Por eso, defiende un parto “humanizado y en el hospital”. Insiste en que también en ese sentido se ha avanzado porque ahora es menos intervencionista que hace unos años. “Parir en casa es un retroceso, un riesgo innecesario”, opina. Aunque dice que es un proceso “muy natural” recalca que se puede complicar “en segundos y los ginecólogos tienen que actuar con una celeridad tremenda”. Añade que, además, en un hospital hay pediatras que intervienen ante cualquier problema que presente el bebé.

Por su parte, quienes asisten a partos en casa defienden la práctica porque “un bebé sabe nacer y una madre sabe parir”. Carolina López, de Naal-Parto en Casa, asegura que en una década “de cientos de partos” apenas ha tenido un par de traslados al hospital y achaca el rechazo al “desconocimiento”. Recuerda que es una práctica “completamente legal” y señala que en su empresa la llevan a cabo dos matronas. Incluso apunta que no debe confundirse a estas profesionales con las doulas, que no son sanitarias, sino personas que sólo hacen un cursillo de seis meses. “Eso sí es una locura. No tenemos nada que ver con ese mundo. Nosotras somos enfermeras con seis años de formación”, enfatiza. Además, critica la “cascada de iatrogenia (toda alteración del estado del paciente producida por el médico)” porque sostiene que en muchas ocasiones es “la dinámica de trabajo [de los hospitales] la que provoca el problema”. Un parto en casa, según el seguimiento previo y posterior, puede costar de 1.000 a 2.000 euros. Apunta también que en Reino Unido y Holanda el parto en casa lo cubre la Seguridad Social, un argumento con el que intenta derribar las reticencias hacia esa práctica.

El presidente de la Sago confirma que en Holanda es más habitual este tipo de nacimientos en domicilio. Aunque precisa:“Pero allí se hace con una UVI móvil en la puerta, un soporte que aquí no tienen”.