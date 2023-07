Gloria Trevi: "Las cosas que me hicieron sufrir las he convertido en canciones"

La cantante, compositora, actriz y presentadora mexicana Gloria Trevi (Monterrey, México,1968) actuará este jueves en el Marenostrum Fuengirola. El año pasado ya lo hizo en el Starlite de Marbella junto a la reconocida Mónica Naranjo. Pero este verano estará en tres ciudades de España (Madrid, Córdoba y Fuengirola) presentando su Isla Divina World Tour, con la que ha conseguido cuatro sold outs en Monterrey, Nuevo León y dos en Ciudad de México y que continuará con conciertos en Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos y México.

"Estoy muy emocionada porque aunque hago muchos conciertos en México, Centro América, es la primera vez que voy a venir en concierto yo sola a España", relata. Para esta gira tiene preparado temas que son reconocidos por su público como Todos me miran y Pelo suelto. "Soy super intensa y apasionada pero también un poco impredecible, si ya me conocen para que me invitan", bromea al otro lado del teléfono.

Su último tema publicado, Medusa, es muy especial "especial" para ella porque es el primero que saca como artista independiente compitiendo con las grandes compañías y posicionándose en los primeros lugares gracias al público. "Yo canto pelo suelto, todos me miran, pero el público me grita medusa, medusa y yo me quedo guau".

El pasado y su infancia

Trevi en su niñez empezó a escribir canciones, letras que de repente soñaba que todo el mundo iba a cantar y que ella iba a tener amigos en todas partes. "Imagínate lo que es para mí que esos sueños se hayan hecho realidad. Fui una niña que no tenía muchos amigos en la escuela y soñaba con tenerlos en el mundo", asegura.

Pero también recordando su pasado haciendo su sufrimiento en canciones, "esas cosas las he convertido en canciones tanto para desahogarme, desahogar a las personas que me escuchan como para levantar y levantarme y bailar y cantar. Y así trato de no vivir pensando en las cosas que me lastimaron y me hicieron llorar que me hicieron sufrir", señala.

Este jueves actuará en el Castillo Sohail de Fuengirola y ha preparado una gira especial para su público español. "Nos vamos a amar con locura, una noche inolvidable para mí y prometo que la voy a hacer inolvidable para todos ustedes".