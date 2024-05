El Gobierno, abierto a participar en la construcción del Auditorio de Málaga

El Gobierno de España abre la puerta a participar en la construcción del Auditorio de Málaga. El Ejecutivo central era la última pieza de las públicas que faltaban por pronunciarse con respecto a la infraestructura que se levantará en el Puerto de Málaga y parece que, a falta de proyecto final, todo indica que acabará entrando en mayor o menor medida.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha informado esta mañana, a preguntas de periodistas, de la intención de Cultura de formar parte de la construcción del mismo, después de haber mantenido una reunión con el secretario de Estado del ramo. Un portavoz ministerial ha confirmado a este periódico que desde Cultura están abiertos a estudiar y participar en la inversión.

Sin embargo, subrayan que están a la espera de que el Ayuntamiento remita el proyecto actualizado y un presupuesto real para poder valorar en qué medida podrán aportar a esa financiación.

"En la construcción pueden estar, no habrá inversión necesariamente este año, por el tiempo que nos queda de licitación y puesta en marcha de la obra, pero en el 2025 habrá que prever cifras en las que esté", ha señalado De la Torre. Cabe destacar que, de momento, para este año el Gobierno no ha aprobado Presupuestos Generales y en los del año pasado no había partida alguna para la infraestructura.

Según las cifras que ha deslizado el alcalde, el Ejecutivo central aportaría el 45% de la inversión total, por un 25% de la Junta de Andalucía, un 20% del Ayuntamiento y un 10% de la Diputación de Málaga. Desde Cultura, sin embargo, hacen hincapié en que deberán esperar a conocer el proyecto final para concretar el porcentaje.

Cabe destacar que el Consistorio ha reservado 11 millones para la compra de los terrenos del Puerto en San Andrés en los que se va a levantar la infraestructura –aunque luego será la Autoridad Portuaria quien le compre otros terrenos en Los Prados–, además de prever una inversión de 22 millones hasta 2027. Por su parte, la Junta y la Diputación también han reservado ya sendas partidas para el Auditorio.

Todo esto a expensas de que los privados puedan aportar. Tanto la Junta como el Ayuntamiento vienen defendiendo que este sea el primer espacio de este tipo gestionando en conjunto por públicos y privados, a fin de aminorar los costes. No hay, al menos no ha confirmado De la Torre ninguna empresa que haya confirmado su participación. En el anterior consorcio, que se cerró en 2014, dos empresas se comprometieron a aportar un 10% del coste del proyecto.

No parece, según ha trasladado el alcalde, que esté cerrado ningún acuerdo de momento con entidades privadas, pero siguen buscando a fin de reducir la aportación pública: "estamos en búsqueda permanente de empresas que les interese también bajar el presupuesto, que ahora está terminándose con la revisión del proyecto".

El documento que se pretendía desarrollar en el pasado consorcio valoraba el proyecto en torno a los 100 millones de euros, que con la inflación no parece, según ha indicado en otras ocasiones el regidor, que se eleve menos de un 20 o un 25%.

Donde tiene más reticencias a entrar el Gobierno, según ha trasladado el regidor, es en la gestión final, "ellos no están en la gestión de otros auditorios, parece que trasladaron las competencias a las autonomías", ha afirmado. En cualquier caso, la sensación del regidor tras reunirse con Cultura es "positiva, hay interés en colaborar".