El Gobierno impone una rebaja del impuesto de la plusvalía a los principales municipios malagueños

La asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que el Ayuntamiento de Málaga será el segundo de España que más reducirá sus ingresos tras el decreto-ley del Gobierno que adapta la sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el método de cálculo del llamado impuesto de plusvalías, el que grava el beneficio por una operación de compraventa de un inmueble.

En concreto, Gestha estima que el agujero será de 11,9 millones de euros, debido a la modificación del Gobierno del método para calcular la revalorización del valor del suelo. En el decreto-ley del martes, el Ejecutivo establece coeficientes máximos de revalorización de entre el 0,14 y el 0,45% anual (dependiendo de la antigüedad de la propiedad) y el Ayuntamiento malagueño tenía establecidos en sus ordenanzas coeficientes de entre el 3% y el 3,20% anual. Con esta revalorización anual del valor catastral del suelo, recordemos, se calcula la base imponible y a partir de ahí se impone un tipo impositivo de, como máximo, el 30% (esto sigue igual). El tipo de Málaga es del 29%, por lo que el margen para ingresar más es nulo.

Lo mismo ocurre con los principales municipios de la provincia, que tienen coeficientes entre el 2,20% de Marbella (para inmuebles superiores a 20 años) y el 3,70% de Benalmádena, Estepona, Mijas, Torremolinos, Velez-Málaga y la propia Málaga para las viviendas más nuevas. Marbella, Estepona o Mijas podrían corregir esta merma aumentando el tipo impositivo, actualmente en el entorno del 20%.

José María Mollinedo, secretario general de Gestha, señala que el cálculo realizado por la asociación se refiere únicamente a la estimación objetiva, pero no a la segunda alternativa que ofrece el Gobierno al contribuyente en el decreto, la de aplicar un porcentaje (la relación entre el valor catastral del suelo y el valor catastral total del inmueble) a la ganancia obtenida. “Con este segundo método no podemos hacer cálculos a priori pero creemos que las pérdidas (de los Ayuntamientos) van a aumentar, y más aún si ya no tributan las ventas a pérdidas”, dice Mollinedo.

Carlos Conde, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, asegura que los técnicos están “haciendo cálculos” del impacto, no solo a futuro sino también de las declaraciones en proceso de reclamación, “porque la normativa no resuelve el problema de los ingresos que pueden tener que ser devueltos”. Conde recuerda que Málaga ya decidió en 2017, en los casos de venta a pérdidas, “liquidar el impuesto pero no cobrarlo”. “Hemos insistido al Gobierno en una fórmula compensatoria, incluso eliminando el impuesto; no sabemos el nivel de litigiosidad que va a tener esto”, dice.