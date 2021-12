Gorki pide mantener el restaurante Antonio Martín hasta que lo impidan las obras del Plan Litoral

Tras la noticia de que la Dirección General de Costas ha pedido el derribo del emblemático edificio en el que se levanta hace más de 100 años el restaurante Antonio Martín, el Grupo Gorki, empresa que lo explota desde 2015, ha instado a las autoridades a no tener que dejar el edificio hasta que no sea necesario porque influya en las obras del Eje Litoral que propone el Ayuntamiento.

Luis Hidalgo, gerente de Grupo Gorki, recuerda que del establecimiento "viven más de cuarenta familias que están preocupadas por la noticia, por eso planteamos que el edificio se mantenga mientras no sea necesario el espacio para las obras de la plaza que se proyecta en el Plan Litoral". Afirma Hidalgo que ya ha pedido reunirse tanto con el Ayuntamiento como con la Junta de Andalucía, para poder llegar a un punto de entendimiento, "nosotros no queremos que no se haga la plaza, sólo queremos que se mantenga el restaurante, que creemos que es uno de los emblemas de la ciudad, hasta que no sea necesario" para que se ejecuten las obras del proyecto.

Durante la presentación del plan, que aún se encuentra en la fase de realización de estudios previos, se estimó que estaría ejecutado en ocho años con unos cálculos optimistas. Es por eso que Hidalgo se pregunta: "¿Qué beneficio le trae a la ciudad que uno de sus lugares con más solera se derribe para estar años hasta que sea necesario el emplazamiento para la obra?". De ahí que incida en la idea de pedir que mantengan el Antonio Martín hasta que se vaya a empezar la acometida, "si hace falta me comprometo ante notario a dejarlo cuando se vaya a comenzar la obra, eso no es un problema, pero que no nos hagan derribarlo de un día para otro".

Antes de que Costas realice el derribo, será la Junta de Andalucía la entidad que tenga que proceder al desalojo, después de dar por extinguida la licencia del establecimiento. Aún no se sabe en qué plazo puede la Junta de Andalucía proceder al desalojo del edificio después de que el TSJA ratificase la extinción de la licencia, pero desde Gorki esperan que no se haga efectivo "de la noche a la mañana" y van a trabajar para mantener el restaurante tanto tiempo como sea posible.