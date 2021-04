Un especialista de Quirónsalud Málaga, en la Asociación Americana de Laparoscopia Ginecológica

Luis Alonso Pacheco, ginecólogo de Reproducción Asistida y de la Unidad de Histeroscopia del Hospital Quirónsalud Málaga, ha sido elegido presidente de Histeroscopia de la Asociación Americana de Laparoscopia Ginecológica, convirtiéndose en el primer médico español en formar parte de la presidencia de este grupo de expertos.

El prestigio en el ámbito de la histeroscopia de Alonso es reconocido a nivel nacional e internacional, con méritos como también haber sido vicepresidente de Histeroscopia de la Asociación Americana de Laparoscopia Ginecológica, secretario nacional de la Sociedad Iberoamericana de Endoscopia Ginecológica e Imagenología (SIAEGI), organizador del Global Congress Hysteroscopy o editor de la revista Hysteroscopy Newsletter.

La AAGL (de sus siglas en inglés American Association of Gynecologic Laparoscopists) es una asociación de referencia mundial dedicada al campo de la cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Hoy, con una membresía que se extiende a más de 110 países, la Asociación Americana de Laparoscopia Ginecológica es una autoridad internacionalmente reconocida. La más numerosa, con más de 7.000 miembros en todo el mundo, la asociación se enorgullece de contar entre sus miembros con los principales expertos en ginecología y pioneros en la cirugía mínimamente invasiva en este sector.

El Servicio de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud Málaga cuenta con una Unidad de Histeroscopia. Éste es un procedimiento por el que se introduce a través del cuello uterino un instrumento que cuenta con luz y cámara para ver el interior del útero. Así, se puede “diagnosticar y tratar anomalías relacionadas con la cavidad endometrial, como miomas, pólipos, fibromas o adherencias, lo que resulta de gran utilidad tanto para la reproducción asistida como para la ginecología general y oncológica”, señala Alonso.

La histeroscopia es también un procedimiento endoscópico muy práctico y seguro en la evaluación de la infertilidad, entre otras muchas funciones. El estudio de la fertilidad es recomendable en personas cuyas dificultades para concebir se prolonguen durante 12 meses. El equipo de Reproducción Asistida de Quirónsalud Málaga recomienda priorizar los métodos diagnósticos menos invasivos, como la histeroscopia, que pueden detectar las causas más comunes de la infertilidad con el mínimo riesgo y casi sin molestias.

Las principales indicaciones diagnósticas de la histeroscopia son la esterilidad de origen desconocido y fallos en la implantación, el aborto recurrente, la sospecha de patología uterina endocavitaria, la retirada de DIU retenido o el estudio previo a la Fecundación In Vitro (FIV), entre otras. No obstante, la utilidad de esta técnica no se queda en el diagnóstico, ya que “la evolución tecnológica ha permitido el desarrollo hacia histeroscopios de calibre muy pequeño, como el de Quirónsalud Málaga, que posibilita la cirugía mínimamente invasiva de algunas de las citadas patologías de forma ambulatoria y sin anestesia”, explica Alonso.