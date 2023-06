Homenaje a los retirados en el 179 aniversario de la Guardia Civil en Málaga: "Se echa de menos el uniforme"

Sobre las 9:45, la corneta que da paso a las autoridades ha resonado en el cuartel de la Avenida del Arroyo de los Ángeles. Los trajes, a punto; los tricornios, en su sitio, y los zapatos, relucientes. La Comandancia de la Guardia Civil de Málaga se ha vestido de gala este jueves para conmemorar, un año más, el aniversario del cuerpo -y ya van 179-, donde se reconoce la trayectoria y labor de algunos agentes.

Hace 45 años, Juan Carlos López ingresó en la Guardia Civil. Nacido y criado en Málaga, se ha recorrido media España de servicio. Pero, siempre con un lema: "Ayudar siempre y denunciar solo al delincuente". Ya lleva casi un año jubilado. Si bien, confiesa que "se echa de menos el uniforme". Con ese espíritu, el Instituto Armado ha decidido condecorarlo junto a otros tantos guardias civiles que han pasado a reserva o ya se encuentran retirados.

El ex coronel López pasó sus últimos cuatro años en el Servicio de Acción Social de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga. En 2020, se desplazó a Madrid para hacer un curso de reciclaje y, a la vuelta, dio positivo en coronavirus. Fue de los primeros en contagiarse de la Jefatura. "Estuve mes y medio en el Hospital Costa del Sol de Marbella hospitalizado". Durante ese tiempo, pasó 21 meses en coma inducido. "Lo pasé mal pero gracias a Dios puedo contarlo", dice aliviado.

Aunque padece algunos achaques y se mueve con ayuda de una muleta, estos no le han impedido permanecer en pie y firme durante el acto conmemorativo de la fundación del Instituto Armado. "Aquí hay que aguantar, estamos para eso, para servir a los demás y que se sientan satisfechos por ello". Y es que la vocación le viene de familia. Son diez hermanos y cuatro son guardias civiles.

A punto de cumplir los 66, López no olvida aquellos servicios en los que sintió que su labor era especialmente útil. "Una vez me paré con el coche oficial en la carretera porque había un coche averiado e inmediatamente el conductor me dijo que lo tenía todo en regla. Yo solo quería ayudarlos. Le facilité una grúa y el hombre me dio un abrazo porque la mayoría piensa que nuestra función solo es denunciar y no es así", indica.

Durante el acto también han impuesto distintas condecoraciones al mérito militar y al orden del mérito de la Guardia Civil. El brigada César Agusto Rivera Clavero ha sido uno de ellos. "Mucho trabajo, mucho sacrificio y mucha aprehensión de droga", así ha definido su trayectoria profesional, que asciende a unos 30 años. También "mucha noches tirado en la playa sin dormir cogiendo alijos", añade. Pero, eso no era todo, a la vuelta a Comisaría asegura que "te encuentras con un caso de violencia de género y había que continuar".

Rivera ha pasado por la Policía Judicial de la Guardia Civil y ha sido comandante de puesto. Pero, ahora está destinado en el centro penitenciario de Archidona, donde las labores son más tranquilas. "También se lleva bien porque es un trabajo más tranquilo", reconoce.

Al acto conmemorativo han acudido diversos representantes políticos de Málaga: el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; el alcalde en funciones, Francisco de la Torre, y la cuarta teniente alcalde del Ayuntamiento de la capital, Teresa Porras. También han acudido distintas personalidades del ámbito jurídico y policial como la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes García; el fiscal jefe de Málaga, Juan Calvo-Rubio, y el comisario provincial, Enrique Barón.

Una vez ha finalizado el acto central, se ha llevado a cabo una solemne ofrenda floral en memoria de los caídos. A continuación, se ha entonado el himno del Instituto Armado, que ha finalizado con un: "¡Viva España, viva el Rey y la ley!". La celebración ha concluido, como cada año, con el desfile de las fuerzas.

La Guardia Civil fue creada el 28 de marzo de 1844 mediante Real Decreto de la Reina Isabel II en el que se crea un Cuerpo Especial de fuerza armada de Infantería y Caballería, bajo la dependencia del Ministerio de Gobernación de la península, con la denominación de Guardias Civiles.

Este decreto, que no llegó a entrar en vigor, fue reformado por el Real decreto presentado por el ministro de la Guerra Ramón María Narváez el 13 de mayo de ese mismo año, ante la necesidad de disponer de un cuerpo de seguridad pública de ámbito nacional, fuerte, profesional y de amplio despliegue territorial. El primer director general de la Guardia Civil fue Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II Duque de Ahumada, conmemorándose este día el 179 aniversario de su fundación.

Entre las misiones específicas de la Guardia Civil destacan el control de las armas y explosivos, el resguardo fiscal del Estado, el tráfico en vías interurbanas, salvo en aquellas comunidades que lo tengan asumido, la seguridad en puertos y aeropuertos y la protección de la naturaleza.

Para desempeñar estas misiones la Guardia Civil se estructura en 25 especialidades, entre las que se encuentran la Agrupación de Tráfico y servicios como el Seprona, Aéreo, Cinológico, Desactivación de Explosivos y Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química (NRBQ), Marítimo y Actividades Subacuáticas, Montaña o el Servicio Fiscal, así como distintas unidades de Investigación (Servicio de Información y Policía Judicial) y de Intervención (UEI, UAR y ARS).

En la actualidad, la Guardia Civil cuenta en el territorio nacional con más de 77.000 efectivos y 2.000 cuarteles y puestos. También tiene presencia en el extranjero, desplegada en diferentes misiones internacionales en las que participa, así como en tareas de asesoramiento y colaboración con policías de otros países.