La HomeopatíAen entredicho

El caso de una mujer que el pasado 6 de octubre se sometió a técnicas naturistas (punciones en el tórax) en Jaén y tuvo que se operada de urgencia en el Hospital Reina Sofía de Córdoba por la rotura de un ventrículo del corazón pone en entredicho las terapias no convencionales y, entre ellas, la homeopatía. Ésta fue creada en 1796.

José Luis de la Fuente, director de Formación del Colegio Médico de Málaga, sostiene que "es una pseudociencia que no tiene fundamento científico ni ha demostrado ninguna eficacia más allá del efecto placebo". Pero es legal, como legales son también los productos homeopáticos. "Ese es el problema que tenemos, que la legislación es permisiva", señala.

Los productos homeopáticos se venden en farmacia, igual que los medicamentos. Pero mientras estos deben demostrar calidad, seguridad y eficacia, a los productos homeopáticos sólo se le exigen los dos primeros requisitos. De modo que De la Fuente advierte que se venden en las boticas, lo que les da un marchamo de credibilidad pese a que no han demostrado su eficacia.

"Deberían regularse con los mismos criterios que los medicamentos y si no cumplen criterios de eficacia, no deberían comercializarse para tratar enfermedades", alerta. El facultativo reconoce que aunque estos productos no sean eficaces, tampoco hacen daño, "salvo al bolsillo". Pero advierte que lo que sí puede hacer daño es que el paciente se decante por estas técnicas o productos homeopáticos "en detrimento del tratamiento eficaz". En síntesis, que frente a un cáncer acuda al homeópata en vez de al oncólogo.

La Organización Médica Colegial (OMC) instó el pasado 10 de octubre al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas a "un pronunciamiento expreso contra la oferta de las pseudoterapias y pseudociencias". El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos sostiene: "El ejercicio profesional médico precisa de un claro e inequívoco fundamento en el método científico y la evidencia científico-experimental, que marca la diferencia entre la verdadera Medicina y otras prácticas supuestamente médicas que no están sustentadas en el conocimiento científico".

La homeopatía está reconocida en España en el Real Decreto 1277/2003 publicado en el BOE del 23 de octubre de 2003, dentro del apartado de terapias no convencionales: "Unidad asistencial en la que un médico es responsable de realizar tratamientos de las enfermedades por medios de medicina naturista o con medicamentos homeopáticos o mediante técnicas de estimulación periférica con agujas u otros que demuestren su eficacia y su seguridad".

A pesar de su legislación, España no es de los países más permisivos. En estados de Centroamérica la homeopatía llega a ser una especialidad médica y en algunos de Europa, los productos homeopáticos son financiados por la Seguridad Social. Pero De la Fuente recuerda que hace unos meses el Reino Unido los excluyó de la financiación pública porque no demostraron su eficacia. En 2017, un comité de expertos del Colegio Médico de Sevilla concluyó: "La homeopatía carece de cuerpo de doctrina asumible por la comunidad científica internacional". Mucho antes, en 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtió contra el uso de tratamientos homeopáticos para tratar varias enfermedades con un alto índice de mortalidad, como la tuberculosis, el sida, la malaria, la gripe común y la diarrea infantil.

De la Fuente -que aclara que habla a título personal, no en representación del Colegio de Médicos de Málaga- concluye: "Soy consciente de que hay diferentes opiniones, pero me sorprende de que se pueda estar a favor porque carece de absoluta base científica".