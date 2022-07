El Hospital Clínico de Málaga abre más camas Covid por el repunte de ingresos del fin de semana

Los casos de coronavirus llevan un mes aumentando, pero ahora se incrementan también las hospitalizaciones. Es un indicador de alerta porque significa que se trata de cuadros más graves que requieren ingreso en un hospital dado que ya no basta con quedarse haciendo reposo en casa. El Clínico ha tenido que abrir más camas Covid por la subida de ingresos del fin de semana.

En el Regional también hay un "ligero repunte" de hospitalizaciones. El comportamiento de la pandemia es en efecto dominó: primero suben los infectados; luego los hospitalizados; después los ingresados en UCI y por último los fallecidos.

Así que ahora se está produciendo el aumento de los ingresos. Una realidad que además confirma que la infección por SARS-Cov2 no se comporta de manera estacional -como los virus típicos de la temporada de frío-, sino que golpea en cualquier época del año.

¿Es un mero repunte o el inicio de la séptima ola? El tiempo lo dirá. Pero lo cierto es que, por ejemplo, el Clínico ha abierto más camas de aislamiento tanto en la quinta planta -donde siempre se han concentrado los pacientes con este virus- como repartidas por otras zonas del hospital. Aquellos enfermos que están peor desde un punto de vista respiratorio a causa del Covid van a la quinta; pero los que están ingresados por otras patologías y son positivos en el patógeno, permanecen aislados en las áreas de la especialidad que corresponde a su dolencia ya que están hospitalizados con Covid, pero no por Covid.

Justamente cuando los profesionales de este centro sanitario empezaban a respirar algo aliviados por la tregua que les daba la pandemia después de más de dos años, se produce otra vez un incremento de hospitalizados con el virus. Los últimos datos facilitados el pasado viernes por la Consejería de Salud y Familias recogían 138 ingresados con Covid en toda la provincia; es decir 42 más que una semana atrás, cuando se contabilizaban 96. Y la tendencia ascendente continúa. En el caso concreto del Clínico, el viernes pasado había 57 enfermos ingresados con el virus y este lunes ascendían a 70. Este centro, el de la provincia que más pacientes con Covid ha tenido hospitalizados, llegó a tener tres plantas ocupadas con estos contagiados.

Profesionales del Regional coincidieron en que las hospitalizaciones se están incrementando en las últimas jornadas. "Hay un ligero repunte. Hay más pacientes que hace 15 días. Sube, no tan de prisa como antes, pero sube. No sabemos hasta dónde llegará. Está controlado, pero sí, hay una ligera subida; aunque el aumento no es tan masivo ni tan rápido como en las olas que ya hemos vivido", apuntaban.

Por su parte, en el Hospital Costa del Sol indicaron que "la cifra de hospitalizados tiene pequeñas fluctuaciones pero nada significativo, por ahora" de diferencia respecto a la semana pasada.

Con respecto a los ingresos en UCI, el 21 de junio había cinco ingresados en Cuidados Intensivos y el último parte de la Consejería del pasado viernes recogía nueve.

Hay dos perfiles de enfermos ingresados: el de personas mayores sobre todo que aunque están vacunadas han desarrollado una complicación importante del Covid y el de otros pacientes que acuden al hospital por otra patología y que en la prueba del coronavirus salen positivo. Una portavoz del Clínico informó que en ese centro sanitario se habían registrado desde el viernes pasado muchos casos de neumonía por coronavirus, algunos de los cuales acabaron hospitalizados debido a que ya no eran cuadros leves que pudieran guardar cama simplemente en domicilio.

El repunte viene a confirmar que -a diferencia de los virus típicos del frío que desaparecen con el calor y por lo tanto tienen un comportamiento estacional-, el Covid fluctúa a lo largo de todo el año. Este incremento coincide con el inicio de las vacaciones estivales y las plantillas mermadas al menos en un tercio debido al descanso anual. Desde hace varios meses y hasta ahora, la mayor demanda se concentra en los centros de salud dado que -debido a la vacunación y a la menor agresividad del virus- los casos cursan de forma más leve que al inicio de la pandemia. Pero la subida de los últimos días indican un ligero incremento de la presión asistencial sobre los hospitales. Los datos disponibles a fecha del 1 de julio fijaban en 138 los ingresados; 42 más que una semana antes, pero muchos menos que en el pico de hospitalizaciones de esta crisis sanitaria mundial- que en Málaga se registró a principios de febrero de 2021 con 1.010 ingresados.