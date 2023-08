El Hospital de Estepona, a medio gas dos años después de su apertura

Un hospital lleva ese nombre justamente porque tiene hospitalización. Pues bien, el de Estepona -según denuncian el Sindicato de Enfermería (Satse) y UGT- cierra a partir de septiembre quirófanos, área de ingresos y de endoscopias. Ambas organizaciones aseguran que la medida se debe a la falta de presupuesto. A la vez, critican que las instalaciones nunca hayan funcionado a pleno rendimiento y que 30 meses después de su inauguración sigan a medio gas. La Administración sanitaria niega que se cierre hospitalización porque argumenta que su apertura "aún no se ha realizado".

Aunque la versión de los sindicatos y la del SAS no encajan, lo cierto es que una treintena de empleados que trabajan en el Hospital de Estepona, a partir del 1 del mes próximo tienen que pasar al Costa del Sol de Marbella, al que está adscrito. Y cierto también que -como denuncian los representantes sindicales- es un hospital "infrautilizado".

Los sindicatos han convocado una concentración para este jueves para protestar por lo que consideran un "retroceso". El secretario provincial de Satse en Málaga, Juan José Sánchez, insistió -en contra de lo que sostiene la Administración- que se cierran el bloque quirúrgico y el área de ingresos. "Nunca ha funcionado a pleno rendimiento, pero este es un paso atrás bastante importante", afirmó. Según Sánchez, el área de hospitalización ha estado abierta en el pico de la pandemia -entre febrero y marzo de 2021- y posteriormente para ingresar a pacientes operados en el centro esteponero. "Sin hospitalización, no es un hospital. La Consejería de Salud no sé a quién quiere engañar. Quiere vender que es un hospital, pero sin ingresos no lo es", protestó el representante sindical.

A su vez, el delegado de UGT en el Costa del Sol, Iñaki Terrazas explicó que desde su inauguración el 8 de febrero de 2021, sus instalaciones han tenido "de todo un poco; quirófanos, hospitalización, consultas y urgencias; pero nada a pleno rendimiento. Y ahora es un hospitalillo que deja de tener hospitalización". En su opinión, está "infrautilizado porque desde su apertura no ha contado con presupuesto para funcionar a toda máquina". Terrazas añade que "tiene unas urgencias con limitaciones y las consultas no funcionan al 100%".

Satse presentó precisamente este lunes la comunicación a la Subdelegación del Gobierno para que autorice la concentración convocada por este sindicato junto con UGT prevista para el jueves a las 11:00. "Con el cierre de quirófanos y hospitalización, solo mantiene unas consultas externas como Barbarela y un punto de urgencias como los de Atención Primaria", en palabras de Sánchez.

Por su parte, el hospital desmintió la queja sindical al señalar que el centro "continúa su actividad asistencial en todas las áreas y servicios puestos en marcha hasta ahora: consultas externas y pruebas funcionales (abril de 2021), Radiodiagnóstico (marzo de 2021) y urgencias (julio de 2022)". Además, se indicó que la apertura del resto de unidades como hospitalización -que aún no se ha realizado- se llevará a cabo de forma progresiva. Según el centro, "en la actualidad, se están ajustando los circuitos a las necesidades asistenciales y de plantilla que permitirán la apertura paulatina de hospitalización y de la actividad quirúrgica completa próximamente, hasta completar la cartera de servicios de este centro".

El Hospital de Estepona fue construido por el Ayuntamiento para dotar al municipio de esta infraestructura sanitaria. A la Administración local le costó 17 millones de euros. En pleno colapso de la pandemia, la Junta llegó a barajar la medicalización del hotel Los Monteros para aliviar al Costa del Sol, saturado de pacientes Covid. Al final, la Administración autonómica optó por inaugurar el hospital de Estepona en febrero de 2021 e ingresar allí a enfermos de coronavirus. En abril de ese año abrió las consultas y en julio de 2022, las Urgencias. Pero según Satse y UGT, también han estado funcionando quirófanos y hospitalización para ingresar a las personas operadas allí.

Entre todas las áreas de actividad en marcha, hasta la fecha el total de actos médicos realizados en el hospital asciende a más de 168.000. Desde que este hospital comenzara su actividad se han registrado más de 25.000 estudios en el área de Radiodiagnóstico y en torno a 64.000 consultas. En esta área de consultas, cerca de 40.000 procedimientos diagnósticos y terapéuticos y más de 13.000 sesiones de fisioterapia. Se han atendido en torno a 24.000 urgencias y realizado unas 1.400 intervenciones (actividad quirúrgica ambulatoria).