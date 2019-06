El Hospital Regional implanta el trasplante de médula ósea en domicilio

Una de las fases más duras de un trasplante de médula ósea era el encierro durante unas tres semanas en una habitación de aislamiento de un hospital hasta que las células madres infundidas generaran otra sana. El Regional ha dado un salto asistencial y humano: ha implantado los trasplantes de médula ósea en domicilio que permiten a los pacientes pasar en casa ese periodo de aislamiento. Antes tenían que estar enclaustrados entre cuatro paredes de una pequeña habitación del hospital. Ahora no sólo afrontan su recuperación en su domicilio, con su familia, sino que incluso –con mascarilla– pueden dar paseos por lugares abiertos.

Es más. De los 12 pacientes que se han sumado a este programa desde que se puso en marcha en marzo pasado, siete no han tenido que pasar ninguna noche en el hospital porque la quimio que se les administra para matar su médula enferma y la transfusión de células madre que se les pone al día siguiente las recibieron de manera ambulatoria.

"Es novedoso y lo vamos a ampliar, no sólo en Hematología”, ha dicho el consejero de Salud

Eloy Díaz, uno de los pacientes beneficiados de la llamada Hematología Domiciliaria (HEDO), ha expresado su satisfacción con este avance. En 2015 recibió un trasplante y estuvo en aislamiento. Este año recibió otro, pero ya con HEDO. “Entonces estuve en aislamiento compartido. En la habitación estábamos los dos enfermos más los dos cuidadores. Me sentí muy agobiado. Perdí 17 kilos porque no comía. Con este segundo trasplante, he comido casi de todo, sólo he perdido cinco kilos y he salido casi todos los días a la calle”, ha afirmado.

No todos los pacientes son candidatos a estos trasplantes domiciliarios. Médicos y enfermeros de la Unidad de Hematología del Regional hacen una selección de los candidatos. Luego, de forma voluntaria, paciente y cuidador deciden si se pliegan a este programa. Hay varios requisitos que son imprescindibles: una vivienda en óptimas condiciones de higiene y un cuidador dispuesto a acompañar al paciente durante su recuperación.

Pero en casa no están solos. Antes, el personal de la unidad los forman para que sepan afrontar esa fase del proceso. Cuando ya están en domicilio, los enfermeros de Hematología del Regional los llaman por teléfono todas las mañanas para asegurarse que evolucionan bien y les hacen una visita domiciliaria diaria.

“Hasta ahora, a un paciente lo sacábamos de su casa, lo metíamos entre cuatro paredes, le cambiábamos su vida totalmente y le hacíamos que se quedara en el hospital tres o cuatro semanas. La HEDO supone un cambio total. No vemos más que ventajas. Hay pacientes que no pisan ni una sola noche el hospital”, ha resumido la hematóloga responsable del programa de trasplante de médula ósea del Regional, María Jesús Pascual.

De los 12 trasplantados que se acogieron a HEDO ninguno tuvo que ser ingresado porque la recuperación en casa presentara problemas. Además de esta docena de pacientes, también se han beneficiado de la hospitalización domiciliaria otros seis enfermos hematológicos. El objetivo de la Unidad es ampliar la HEDO a más casos de trasplantes y más patologías.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha felicitado al equipo por la innovación y ha avanzado: “Es novedoso y lo vamos a ampliar, no sólo en Hematología”. Ha explicado que hay que potenciar la hospitalización domiciliaria para dar respuesta al aumento de los pacientes crónicos. Este avance empodera al propio paciente, a su cuidador y sobre todo a la enfermería. “Nos sentimos muy afortunados de formar parte de este equipo de hospitalización domiciliaria. Esto da mayor visibilidad a nuestra profesión”, ha destacado Esther Manotas, supervisora de enfermería de Hematología.

En Andalucía, los trasplantes de médula ósea a domicilio sólo se hacen en el Virgen de las Nieves y en el Regional. Pero mientras que en Granada el paciente va a diario al hospital, en el centro malagueño son los enfermeros los que se desplazan a la casa del trasplantado. El gerente del Regional, Víctor Baena, resumió la mejora:“Es una nueva forma de tratar a la enfermedad y a las personas”.