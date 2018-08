El Hospital Regional supera los 3.000 trasplantes de riñón

Un total de 3.226 trasplantes renales. Esa es la cifra acumulada que lleva el Hospital Regional desde que comenzó a hacer estas intervenciones en 1979. El dato convierte al centro sanitario malagueño en el primero de Andalucía en superar los 3.000 trasplantes de riñón, en el líder autonómico en este tipo de intervenciones y en uno de los tres hospitales españoles que más enfermos ha trasplantado. Ya en 2014, con 147 trasplantes, compartió el primer puesto con el Doce de Octubre y en 2016 encabezó esta actividad quirúrgica, con 173. "Pero más allá de los números, lo importante es que hay 3.226 personas con sus familias a las que un trasplante les ha permitido hacer una vida prácticamente normal", destacó el coordinador de Málaga, Domingo Daga.

El delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, atribuyó estos resultados "a la vocación clara de servicio que tiene la sanidad pública para mejorar la vida de las personas". Gracias a la donación -el primer e imprescindible eslabón de esta cadena- y al trabajo de los profesionales del sistema público, el programa ha tenido un crecimiento espectacular en estas casi cuatro décadas. De nueve trasplantes en 1979, se superó el centenar en 1999 y en lo que va de 2018 ya se han realizado 110. Del total de trasplantes hechos hasta la fecha, 3.072 han sido de donante cadáver y 154, de vivo.

Daga explicó que aunque estas intervenciones ya son rutinarias -porque casi se hace una diaria- tienen su dificultad porque ha aumentado la edad tanto de los donantes como de los receptores y, en consecuencia, su complejidad. "Antes eran donantes fáciles porque era gente joven que se mataba en la carretera", apuntó. En la actualidad, la donación procede de personas con más edad, más enfermerdades que fallecen por esas patologías. Y a su vez, también los avances médicos permiten que los receptores de esos riñones sean pacientes con más años. Cambios que obliga a los profesionales a asumir un reto permanente para dar respuesta a esas transformaciones asisitenciales. Por ello, Ruiz Espejo hizo hincapié en su "talento, trabajo y esfuerzo". Para el delegado de la Junta, haber superado la cifra de 3.000 trasplantes renales es el resultado del "compromiso de toda la sociedad", en el que incluyó la generosidad de la familia de los donantes, el trabajo de los profesionales y la apuesta de la sanidad pública.

La presidenta de la Asociación de Lucha contra las Enfermedadades Renales (Alcer), Josefa Gómez, puso de manifiesto que ese hito convierte al Hospital Regional en "un referente nacional". Gómez ha tenido tres trasplantes. "He recibido tres vidas. Me siento afortunada. Me han dado la oportunidad de volver a nacer tres veces", dijo, poniéndole voz a los pacientes. El nefrólogo Guillermo Martín Reyes, concretó que hay 132 pacientes aguardando un trasplante renal. Una lista de espera que sólo depende de que haya una donación. Y precisó que unos 800 enfermos reciben diálisis. No todos los pacientes con insuficiencia renal pueden recibir un trasplante debido a su complejidad clínica. Pero ha aclarado que para aquellos que deben continuar en diálisis, aunque este tratamiento tiene sus inconvenientes, es "absolutamente eficaz y seguro".

Por su parte, el urólogo Jorge Soler, comentó los avances en estas intervenciones que antes duraban unas cuatro horas y ahora se hacen en la mitad del tiempo. Hay pacientes complejos que pasan más tiempo en diálisis hasta que se encuentra un donante compatible, pero cada vez más llegan a quirófano sin nisiquiera entrar en diálisis; es decir cuando aún están en prediálisis. Estas operaciones mueven a media docena de especialidades médicas entre nefrólogos, urólogos, intensivistas, anatomopatólogos, anestesistas e inmunólogos. Además, requiere de una logística compleja y a contrarreloj que puede llegar a movilizar a casi medio centenar de profesionales y hasta aerotaxis si hace falta ya que los órganos pueden llegar desde cualquier lugar de España.