Los hoteleros de la Costa del Sol dicen que las reservas hoteleras "se están animando" para julio y agosto pero no ahora

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque, ha señalado que las reservas "se están animando" para los meses de julio y agosto pero no para estos días, pese a la apertura de la movilidad interprovincial en Andalucía.

Así, ha indicado que sí hay mejores previsiones y reservas actualmente para el turismo rural, un segmento "que vive del visitante andaluz" fundamentalmente. Sin embargo, no ocurre igual con los hoteles de costa: "Estos dependen más del mercado nacional e internacional y están retrasando sus aperturas a finales de mayo o principios de junio".

Los hoteles de cinco estrellas, primero en reabrir

En declaraciones a Europa Press, José Luque ha indicado que los primeros que están reabriendo en la provincia de Málaga, además de los rurales, son los hoteles de cinco estrellas; en este caso ha considerado que se debe a la necesidad de reposicionarse o para atender al tráfico internacional que llega a Málaga, aunque en estos momentos sea mínimo debido a la pandemia.

El resto de hoteles, ha dicho, "no es que no se atrevan a abrir, es que no tienen reservas". "El turismo nacional aún está cerrado por el cierre perimetral de Andalucía --sólo se permiten los movimientos entre provincias-- lo cual hace que esperen a reabrir a finales de mayo o principios de junio".

También ha indicado Luque, pese a no contar con el dato, que "es probable" que el turista andaluz vaya a apartamentos turísticos: "Nos los tenemos que repartir entre todos".

"Estamos en el camino. Vemos la luz"

Lo que sí es más claro es que las reservas remontan para los meses de julio y agosto "pero sobre todo para septiembre y octubre", ha enfatizado, añadiendo que cada día la situación "va mejorando un poco". "Obviamente estamos mejor que hace un mes, estamos en el camino. Vemos la luz en julio y agosto y el foco en septiembre y octubre, cuando se alcanza a ver algo la normalidad", ha puntualizado Luque.

Respecto al mercado internacional, ha lamentado que el británico "está parado totalmente", con la importancia que tiene para el turismo de la Costa del Sol. "Hay belgas, franceses, algún alemán, holandés y rusos de vuelos salpicados que llegan al aeropuerto de Málaga pero volumen internacional serio no existe", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que empezará en junio levemente hasta incrementarse a partir del mes de julio.

En cuanto al número de hoteles abiertos en la actualidad, está subiendo gracias a esa apertura de rurales y de algunos de cinco estrellas que aún no habían abierto sus puertas: "Estará ahora mismo entre un 40 y un 50 por ciento en la Costa del Sol", ha finalizado el presidente de los hoteleros malagueños.