Hoteles cinco estrellas, el músculo fuerte del turismo en Marbella

Marbella concentra la mayoría de los hoteles de gran lujo de la provincia de Málaga a los que en los últimos meses se han ido sumando nuevas propuestas. A los veteranos buques insignia del lujo en la ciudad le han salido competidores y el incremento de su planta hotelera es ya una realidad. El último proyecto se daba a conocer esta misma semana: Four Seasons, una de las cadenas hoteleras más reconocidas a nivel internacional, tiene previsto invertir alrededor de 650 millones de euros en un hotel de lujo y un conjunto de residencias privadas en la localidad. El proyecto tiene un plazo de ejecución de dos años. "La llegada de nuevas inversiones hoteleras demuestra la buena salud del sector turístico de la ciudad. Además, este tipo de inversiones destinadas a un producto de alta calidad vienen a corroborar que Marbella es líder nacional y uno de los principales destinos de lujo en Europa y el mundo", destacó el presidente de la Asociación de Empresarios y Profesionales CIT Marbella, Juan José González.

La llegada de la cadena hotelera a Marbella no solo amplía su oferta turística, sino que introduce a la ciudad en el selecto club al que pertenecen ciudades como Dubai o Miami, que también forman parte de la cadena, y al que a principios del próximo año se sumará Madrid, afianzando la apuesta de la ciudad por un turismo de alta gama que servirá para atraer a rusos, árabes y norteamericanos. "Si las inversiones que llegan a la ciudad son para construir hoteles de gran lujo el público que va a atraer es un público de alto poder adquisitivo capaz de sufragar costes de esta naturaleza", añadió.

Para el empresario y propietario de Villa Padierna Hotels and Resort, socio de esta iniciativa, Ricardo Arranz, comentó que proyectos como este ayudarán a romper la estacionalidad en la Costa del Sol y además aseguró que supondrán una fuente de creación de empleo y negocio. "Es una industria que crea empleo y riqueza", señaló, y que en este caso concreto rondará los 3.000 puestos de trabajo durante la fase de construcción y los 750 empleos fijos con su puesta en marcha.

Si bien este proyecto es quizá uno de los más ambiciosos de los últimos años no es la única gran cadena hotelera que ha centrado sus miras en la ciudad costasoleña. El Grupo Platinum Estates y Marriott Internacional tiene previsto invertir en torno a los 300 millones de euros en la construcción del hotel W Marbella Resort, un gran lujo cinco estrellas en la playa Real Zaragoza que espera abrir sus puertas en el año 2021.

La reapertura del antiguo Hotel Don Miguel que tendrá lugar en julio del próximo año por parte del Grupo Magna Hotels bajo la gestión del Club Med, tras una inversión de 60 millones de euros, es otro de los proyectos más hoteleros más comentados este año y que constatan el interés de los grandes grupos por impulsar nuevas iniciativas hoteleras destinadas al público de alto poder adquisitivo. "Todas estas cadenas tienen un buen número de clientes que son habituales, fieles, y que van a sus hoteles en los diferentes destinos del mundo. El hecho de que tengan hotel en nuestro destino abre Marbella a un público internacional que donde hoy por hoy tiene menos visibilidad", resaltó Fernando Al-Farkh, vicepresidente por Marbella de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). Para Al-Farkh la llegada de estas cadenas hoteleras a la ciudad es "muy positiva", pero a la vez aseguró sentirse preocupado ante la falta de calificación de Gran Lujo en Andalucía. "Es un obstáculo que ponemos en el camino de aquellas cadenas de lujo que se quieren instalar en Andalucía y que venimos reclamando desde el año 2010", señaló.

Por su parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, subrayó que "para la ciudad y para nuestro Ayuntamiento la llegada de inversiones tan destacadas en el ámbito turístico como puede ser el complejo hotelero de Four Seasons, el W Marbella o el antiguo Hotel Don Miguel, es muy importante por muchos motivos como las cifras de inversión millonaria, el fortalecimiento de nuestra marca internacional y la creación de riqueza y empleo en el municipio". "Estas inversiones, que ya se están materializando, constatan la proyección de Marbella como destino de calidad para visitar, pero también para invertir, reflejando el destacado posicionamiento de la ciudad en el ámbito internacional y la renovada vitalidad del municipio", agregó.

Quien también fijó la vista en Marbella este año fue el prestigio chef nipón Nobu Matsuhisa, quien junto con el actor Robert de Niro abrió el pasado mes de marzo las puertas de un hotel dirigido al público adulto que lleva su mismo nombre. A estos se suman otros cuatro nuevos proyectos hoteleros en el casco antiguo para el que el grupo Rhône Property invertirá 15 millones de euros. "Las inversiones son bien recibidas y en este caso los hoteles dan vida a la zona y complementan la vida social del propio barrio, pero consideramos que debe estar muy controlado, no todo vale por la industria hotelera ni se puede llenar todo de hoteles", consideró la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Casco Antiguo de Marbella (Acoprocamar), Carola Herrero. "Al comercio del casco antiguo le interesa porque el cliente de hotel es un cliente que gasta dinero en los comercios del casco antiguo y come en sus restaurantes", agregó. No obstante, alertó sobre los riesgos de sobresaturación de turistas en el casco urbano en compensación con los vecinos, algo que ya se da, dice, debido a la proliferación de viviendas turísticas en esta zona.

La reforma del hotel Costa del Sol Princess en Estepona por parte de la cadena Ikos Resort o la reapertura del hotel Byblos en Mijas vendrán a completar la oferta de hoteles de gran lujo cinco estrellas en la Costa del Sol en los próximos años.