Los conductores que más 'pasan' de la ITV en Málaga

Acudir y pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es obligatorio, pero hay miles de conductores que hacen caso omiso a esta exigencia, poniendo en riesgo su seguridad, la de los demás, al medio ambiente al no tener controladas sus emisiones y su propio bolsillo ya que sus vehículos pueden ser una fuente inagotable de averías y facturas. Hay más de 120.000 turismos que están circulando por la provincia de Málaga sin haber pasado la ITV con un grado de incumplimiento medio en torno al 15%, aunque hay cinco municipios en los que alcanzan o rebasaban el 20% en el año 2020, según los datos publicados en la última memoria anual de la Dirección General de Tráfico (DGT). Esas cinco localidades son Salares, Benahavís, Manilva, Riogordo y Mijas. Aquí solo se incluyen los turismos, por lo que hay que añadir los miles de vehículos de otra tipología (motocicletas, camiones, furgonetas, etcétera) que tampoco han pasado por ese filtro de seguridad.

El caso de Salares es muy llamativo porque, según los datos de la DGT, hay censados 311 turismos en ese municipio y, de ellos, 110 no tienen la ITV pasada, es decir, el 35%. Uno de cada tres coches en esa localidad no ha sido revisado, siempre según esta estadística oficial. En Benahavís hay 5.030 turismos censados y 1.069 no tenían la ITV, el 21% del total, mientras que en Manilva, en Riogordo y en Mijas son el 20%.

Hay conductores más cumplidores que otros y se pueden analizar en función del municipio en el que están matriculados los turismos. En el caso de Málaga capital, el grado de incumplimiento en el año 2020 era del 12%. Es menor que la media provincial, pero son casi 33.500 turismos sin control, al margen de, como se ha mencionado, otro tipo de vehículos. En Marbella el 19% de los turismos censados no han pasado la ITV -más de 16.600- mientras que en otras grandes localidades de la provincia se pueden observar incumplimientos del 13% en Alhaurín de la Torre, 11% en Antequera, 18% en Benalmádena, 17% en Estepona, 19% en Fuengirola, 14% en Nerja, 11% en Rincón de la Victoria, 10% en Ronda, 12% en Vélez Málaga o 17% en Torremolinos.

La estadística de la DGT habla de turismos sin ITV que tengan menos de 25 años, que son lógicamente la inmensa mayoría. No obstante, el parque de automóviles en la provincia está realmente antiguo y la pandemia y la incertidumbre económica no han contribuido precisamente a que se modernice.

En ese informe anual de la DGT se detalla cual es la antigüedad media del parque de vehículos de cada municipio de Málaga y solo en dos localidades está por debajo de los 10 años. Concretamente es de 4,8 años en Macharaviaya y de 4,6 años en Montejaque. En el otro centenar de localidades de la provincia se supera la década de media, si bien es cierto que solo en Alfarnatejo se pasa de los 15 años. Por tanto, la mayoría de los vehículos existentes en la provincia tienen entre 10 y 15 años de media. En Málaga capital, por ejemplo, está en 11,5 años mientras que en Marbella es de 11,4 años.