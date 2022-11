IU anuncia "acciones para proteger la integridad del Cortijo Jurado frente a la operación urbanística que lo amenaza"

La coordinadora local de IU Málaga y concejala en el Ayuntamiento de Málaga, Remedios Ramos, ha anunciado, alertada ante el anuncio público de la construcción de un complejo de oficinas de alquiler con una superficie de 20.000 metros cuadrados de edificación y otros 40.000 de zonas complementarias en el Cortijo Jurado, un emblemático edificio malagueño del siglo XVIII, "acciones para preservar su integridad arquitectónica y paisajística y el registro de un escrito ante la delegación de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía".

Ramos ha insistido en que "el cortijo Jurado es un edificio histórico de gran valor arquitectónico y paisajístico, es original del siglo XVIII, aunque, con posterioridad, se reformara durante el siglo XIX" y ha agregado que "tanto el edificio como su entorno gozan de la máxima protección, por ello desde IU dejamos claro que vamos a velar por que esta situación continúe inalterable".

Ramos ha informado de que ha solicitado el expediente del proyecto de construcción a la Gerencia Municipal de Urbanismo y la respuesta ha sido que "no existe expediente para construcción alguna".

No obstante, ha dicho que permanecerá "expectante y vigilante para que el entorno no pierda su protección. Si observamos que está en peligro y que por parte del equipo de gobierno municipal no se cumple con el deber de conservación de este patrimonio, articularemos las actuaciones oportunas para velar por este edificio emblemático de Málaga".

"Se trata de un edificio histórico protegido que constituye una de las señas de identidad de nuestra ciudad, especialmente del distrito de Campanillas. Es preciso protegerlo y librarlo de cualquier operación que ponga en peligro su visibilidad desde cualquier lugar. De estilo ecléctico, el edificio combina elementos de neogótico inglés con decoraciones de tipo nórdico. En el apartado inmaterial, es un lugar preñado de leyendas que forman parte de la cultura popular malagueña", ha concluido Ramos.