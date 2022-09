IU insiste en formar "una gran confluencia" para derrocar al PP en Málaga capital

En el inicio del curso político en Málaga, la coordinadora local de Izquierda Unida y coportavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento, Remedios Ramos, insistido en la necesidad de formar "una gran confluencia que desbanque al PP de la Alcaldía" de la capital.

En rueda de prensa, Ramos ha asegurado que la formación de izquierdas arranca el nuevo curso político con "mucha ilusión y la maquinaria engrasada con vistas a las elecciones municipales de mayo de 2023 con un objetivo claro que es "garantizar una gran confluencia a la izquierda del PSOE en la que ni falte ni sobre nadie; en la que todas tengamos la misma visión de ciudad".

"Desde IU tenemos claro que este es el propósito y, desde estos principios, ayer mismo celebramos una Comisión Colegiada de IU Málaga Ciudad en la que designamos a las personas que compondrán el grupo motor para impulsar los contactos con los colectivos, organizaciones políticas y personas de izquierdas para armar la gran confluencia con la que desbancaremos al PP del Ayuntamiento de Málaga", ha dicho.

Al respecto, se ha mostrado convencida "de que el tiempo de Francisco de la Torre en la Alcaldía de Málaga ha acabado ya". "Debería irse ahora y, si él no se va, será la nueva confluencia a la izquierda del PSOE quien desbancará al PP del Ayuntamiento de Málaga", ha incidido. Así, ha señalado que la ciudadanía "ya ha abierto los ojos, ya no se puede seguir vendiendo humo". "Es un hecho que Málaga está cambiando y que ya no la va a conocer ni la madre que la parió", ha lamentado.

"Están creciendo rascacielos por todas partes y la fisonomía de nuestra ciudad ya no tiene nada que ver con lo que ha de ser una ciudad sostenible. Nuestros barrios están muy sucios, no hay cercanía con la ciudadanía, Málaga es la tercera ciudad con los alquileres más altos de España, queremos que aflore el bosque urbano en los antiguos terrenos de Repsol, queremos ser una ciudad verde, pero en la actualidad es una ciudad inhóspita, al servicio de los especuladores", ha enumerado.

Así, desde IU han adelantado que a partir del 7 de septiembre y hasta mediados de mes "todas las asambleas territoriales de la ciudad se van a reunir para afrontar este nuevo ciclo con garantías, bien coordinadas y activas, con mucha ilusión y las pilas cargadas".