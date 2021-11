Imbroda, sobre la reforma educativa del Gobierno: "Es un enorme disparate"

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha declarado la situación de oposición de la Junta de Andalucía respecto a las reformas educativas aprobadas por el Gobierno Central. “Es un enorme disparate en el que nos quieren embarcar”, afirmó Imbroda sobre los nuevos criterios incluidos en el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación.

Imbroda ha insistido en que la Junta está “totalmente enfrente” ante la medida. "No se pueden normalizar cuestiones que no son normales. ¿Qué va ser lo siguiente, no ir a clases?” ha apuntado el consejero tras haber sido abordado por los periodistas.

Las declaraciones se hicieron públicas durante la inauguración del I Congreso Internacional de Innovación Educativa de Andalucía: aPrender la Innovación. Construyendo juntos la escuela del futuro, que ha tenido lugar esta mañana en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.