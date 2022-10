“Incorporamos los grados de Educación Infantil e Ingeniería de la Energía a la UNED”

La UNED celebra este año su 50 aniversario. Hace cinco décadas que esta universidad se creó con tan solo dos titulaciones, Derecho y Filosofía. Medio siglo después, la UNED cuenta con unos 200.000 alumnos repartidos entre sus cinco campus: Centro, Noreste, Noroeste y Sur, e imparte 30 grados y 78 másteres. Málaga es la sede oficial del Campus Sur y en el curso 2021/2022 llegó a tener en torno a 5.000 alumnos. A unos días de empezar el curso 2022/2023 y con el proceso de matriculación todavía abierto, Luis Grau Fernández, director de la UNED Málaga, sostiene que han incorporado este curso 2022/2023 dos nuevas titulaciones a sus grados: Educación Infantil e Ingeniería de la Energía

–¿Qué novedades hay en la UNED este curso?

–La novedad principal es la implantación de dos nuevos grados: Educación Infantil e Ingeniería de la Energía. Educación Infantil está teniendo una acogida muy buena por parte de los alumnos y tenemos un alto número de matrículas. En cambio, las ingenierías tienen menos demanda. También, pasada ya la pandemia volvemos otra vez a nuestro modelo semipresencial en el que las tutorías y las clases se imparten de forma presencial y se retransmiten en directo.

–¿Cuántos alumnos esperan este año?

El proceso de matriculación sigue abierto, pero el año pasado rondamos los 5.000 alumnos y para este año no lo sabemos con exactitud. No creo que superemos los del curso pasado, porque fue un año un poco especial con la pandemia, ya que fuimos la única universidad que cuando llegó el Covid no cerramos. Simplemente, los profesores desde sus casas siguieron impartiendo sus clases y los alumnos continuaron recibiéndolas y no hubo parón.

"El perfil de los estudiantes ha cambiado mucho en la UNED en los últimos 50 años”

–¿Cuál es el perfil de los alumnos de la UNED?

–El perfil de los estudiantes ha cambiado mucho en la UNED. Los alumnos de hace 50 años eran personas que o bien no habían podido acceder a la universidad por diversos motivos o bien personas que siempre habían soñado con hacer una carrera y a través de la UNED la comenzaron. Cierto es que en aquel momento eran generalmente personas mayores, ahora entre nuestros alumnos tenemos muchos egresados que han terminado bachillerato, han hecho las pruebas de acceso y prefieren nuestro modelo de semipresencialidad que les otorga un poco más de flexibilidad.

–A día de hoy, ¿Qué otros motivos impulsan a los estudiantes a entrar en la UNED?

–Por un lado, no tenemos nota de corte en ninguno de nuestros grados y tampoco contamos con un número de plazas limitadas, hay ciertas recomendaciones, pero tenemos la matrícula abierta a todo el mundo. También hay muchos alumnos que quieren tener su titulación por la UNED porque ahora mismo es uno de los títulos mejor valorados en España.

–¿Cuál es el método de trabajo?

–En todos los centros UNED se trabaja igual, la filosofía es la misma. La UNED es una universidad como otra cualquiera, en Madrid están las facultades, las escuelas técnicas superiores de ingeniería, todo. La diferencia es que las clases no se imparten en las facultades, se dan en las sedes de la UNED que están distribuidas por toda España. Además, también tiene una la estructura de campus que consigue que entre todos los centros nos podamos dar apoyo, tanto de tutorías como de laboratorios para las prácticas.

–Entonces, ¿las tutorías y los exámenes cómo se realizan?

–Las tutorías siempre han sido presenciales, nosotros nunca hemos sido una universidad online. Con nuestro modelo propio semipresencial, el alumno tiene la atención del tutor de cada uno de sus centros y de los equipos docentes que están en Madrid. A medida que ha ido evolucionando la tecnología, la UNED ha ido construyendo plataformas de educación a distancia y de retransmisión de tutorías precisamente para poder llegar a aquellos alumnos que no podían llegar a los centros. Estas tutorías se imparten presencialmente, y también se están retransmitiendo online. Los exámenes son presenciales y se realizan a la vez en toda España.

"Somos una universidad preparada para atender a personas con discapacidad”

–¿Cuánto puede tardar un alumno en terminar un grado?

–Todo depende del alumno y de algunas asignaturas. Los grados son de cuatro años, algunos egresados terminan la carrera en ese tiempo y otros tardan más porque están trabajando, otras personas también tienen responsabilidades familiares o tienen alguna discapacidad. En este sentido, somos una universidad con un marcado carácter social y estamos preparados para atender a personas con discapacidad en tutorías, en exámenes y con materiales.

–Y ¿Cómo se presenta el futuro de esta universidad?

–De aquí a dos años puede que haya alguna sorpresa, pero todavía no podemos adelantar nada.