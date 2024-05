La Inspección de Trabajo ya investiga la denuncia por homofobia a una panadería de Málaga

El propietario de la panadería, Lucas Rico, asegura en declaraciones a Cadena Ser que "se trata de un error del banco". "Yo con este hombre jamás he tenido un problema por el tema de su sexualidad", añade, "aquí cada uno come lo que le guste y aquí no hay ningún problema".

Para seguir ahondando en su justificación, Rico se escuda en que "tengo aquí trabajando cuatro lesbianas y no pasa absolutamente nada, lo respeto totalmente. Cada uno puede, con su cuerpo, hacer lo que quiera".

Montenegro apunta que la situación le ha provocado una baja médica ya que "desde que dio a conocer su condición sexual la reacción de la empresa fue cambiarle los turnos para ponerle horas extra que no le paga y haciéndole la vida imposible". Desde CGT aseguran que esta situación supone una violación del artículo 14 de la Constitución.

En el propio testimonio que traslada el trabajador a la mutua, a la que ha tenido acceso este periódico, asegura que denunció el aumento impagado de la jornada laboral ante la Inspección de Trabajo, "pero que no se hizo nada porque no había control de entrada".

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la panadería en distintas ocasiones para recabar su versión de los hechos, sin haber obtenido respuesta alguna.

Desde CGT anuncian que van a comenzar una campaña "de boicot" contra la empresa, además de las actuaciones judiciales correspondientes "por violación de los derechos fundamentales" que ya están en marcha, aseguran.

A la campaña en redes sociales, además, sumarán protestas mediante concentraciones a las puertas del establecimiento, "porque estas actitudes de homofobia y persecución no pueden ser consentidas en un estado de derecho". Para iniciar estas concentraciones aguardan a la autorización de la subdelegación del Gobierno en Málaga.