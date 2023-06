Insulta a una médica y se pelea con otro paciente en un centro de salud de Málaga

Nueva agresión en al ámbito sanitario. Un hombre insultó a una médica y se peleó con un paciente tras confirmar que no tenía cita el día en que acudió al ambulatorio. Los hechos ocurrieron en el centro de salud de Ciudad Jardín el pasado viernes 9 de junio.

Según ha informado el Sindicato Médico de Málaga (SMM), el hombre fue preguntando en cada consulta cuál era la suya. Como los profesionales constataban que no figuraba en sus agendas, una facultativa le indicó que preguntara en el mostrador de recepción. Allí, le informaron que no estaba citado ese día.

Fue entonces cuando el individuo volvió a la consulta de la médica para intentar conseguir una cita. Acabó insultándola. Según el SMM, su actitud agresiva "fue a más" ya que llegó a "pelearse físicamente con un joven paciente que se encontraba esperando su turno" y que le pidió que dejara de insultar a la facultativa.

Debido al cariz que tomaron los hechos, los profesionales alertaron a las fuerzas de seguridad. Efectivos de la Policía Nacional y Local acudieron al centro de salud, que no contaba con vigilante. Según ha informado el sindicato, el hombre no fue detenido porque tanto el agresor como el paciente no se denunciaron entre ellos. Por su parte, la médica aún no ha decidido si interpondrá denuncia o no. La única medida que se llevó a cabo contra el sujeto fue la asignación de otro centro de salud de Málaga capital.

"El Sindicato Médico de Málaga denuncia este nuevo caso de agresión a un compañero y vuelve a exigir a la Administración andaluza que dote a los centros de salud de la provincia de vigilantes de seguridad, así como aumente las medidas de prevención contra la violencia sanitaria y fomente campañas de concienciación ciudadana al respecto", ha señalado a través de un comunicado.

Como es habitual ante cada incidente de este tipo, el SMM ha convocado una concentración de repulsa. Será este viernes a las 11:00 ante las puertas del centro de salud de Ciudad Jardín (calle Sancho Miranda, 9), donde ocurrieron los hechos.

La organización sindical recordó que ya se ha registrado una veintena de casos en los seis meses de 2023, que demuestran "el incremento de la violencia con los facultativos". Además, lamentó que "cualquier motivo, por insignificante que sea, es objeto de una pronta reacción agresiva tanto verbal como física por parte de cada vez más usuarios energúmenos a médicos y al personal sanitario en los hospitales y centros de Atención Primaria de la provincia de Málaga".