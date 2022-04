Jacobo Florido: "Este verano puede ser mejor que el de 2019"

Jacobo Florido acaba de recibir una nueva cartera en el Ayuntamiento de Málaga. A sus quehaceres en el distrito de Puerto de la Torre y Recursos Humanos se le han sumado los de Turismo, área en la que ya tuvo experiencia previa durante su paso por la Diputación de Málaga. Aún se está haciendo a las oficinas de la Delegación en el edificio de usos múltiples que tiene el consistorio en el Paseo de Antonio Machado. Lo que tiene más claro es hacia donde tiene que mirar el sector en Málaga: los congresos, el lujo y el turista americano.

-Dijo este lunes Nicolás Sguiglia que es usted el Vox sobrio, ¿qué le parece?

-Que cuando a la izquierda se le contesta con claridad, sin dejarse pisar por la superioridad moral que ellos creen tener pasa lo que pasa. No les gustan las verdades a la cara.

-No deja de ser usted polémico pese a ello.

-Si llama polémico a decir lo que uno piensa en una democracia donde se puede expresar uno en libertad... Lo que no voy a dejar es que ellos se puedan expresar libremente y yo no. Nosotros no tenemos superioridad moral, pero sí en número de votos.

-Se hizo mucho eco de su frase “¡a trabajar!” en un Pleno a trabajadores del comercio. ¿Cree que los empleados del sector turístico deberían trabajar más?

-Eso fue mal interpretado, si alguien se sintió ofendido pido disculpas. Claro que trabajan los empleados del sector turístico, obviamente. Se ganan su sueldo muy bien, dando un plus de calidad en este destino.

-Se estrena usted en un área que es un ‘caramelito’, ¿ha podido hablar usted con Rosa Sánchez?

-Por supuesto, todos los días.

-¿Cómo le deja el área?

-Con muchos trabajos ya finalizados, para rematarlos. Se ha mostrado muy abierta y colaborativa. Tendré que pedirle algún consejo, muchos trabajos de los que voy a finalizar son gracias a su gestión.

-En los mentideros se dice que no estaban muy contentos con ella en el sector, pese a que fue un fichaje del alcalde para el área y que desde el propio sector le auparon a usted.

-Sinceramente, yo no era conocedor de esa crítica, estaba inmerso en mi tarea de Recursos Humanos. No he estado en el mundo turístico, lo que sí es cierto es que cuando les han dicho que iban a cambiar y ha estado mi nombre encima de la mesa no ha causado rechazo, sino todo lo contrario. Desconozco si me han aupado o no.

-Qué cantidad de trabajo ahora con las dos áreas, ¿no?

-Y está olvidando algo muy importante, el distrito, que es la joya de la corona. Para mí es lo que más me enorgullece como servidor público. Si a esto se le suma Personal y Turismo, obviamente la acumulación de tareas es importante.

-¿Está pensando ya en algún director general que le eche una mano?

-En Recursos Humanos terminaremos la legislatura sin director general, asumiré yo esas competencias.

-¿Cuáles son los retos que le quedan este año de legislatura?

-Aumentar la media de pernoctaciones y desestacionalizar, no concentrar tanto en unas fechas determinadas y diversificar esos periodos.

-¿Qué cree que le falta a Málaga como destino turístico?

-Cuando se instalen los cinco hoteles de cinco estrellas que vienen podemos dar un salto de calidad, que ya lo tenemos. Debemos de insistir algo más en el segmento MICE (reuniones y congresos).

-En ese sentido, se habla de que el turismo del centro está desplazándose un poco hacia el turismo de borrachera.

-Cuando un sitio es turístico siempre hay personas que vienen a eso, pero no creo que sea la norma. Es una excepción a la que debe poner remedio la Policía Nacional, que es su competencia.

-¿Le ha dado tiempo a hacer estimaciones de cara al verano?

-Hemos tenido una Semana Santa con un aumento del 15% respecto a las perspectivas y, por lo que me cuentan, se espera un buen verano. Si igualamos el 2019 sería un éxito, pero se espera que sea incluso mejor.

-Me consta que es un gran conocedor de Portugal, ¿en qué debemos mirarnos en el país vecino?

-Portugal tiene una política de congresos que España debería fijarse en ella. Guardando las distancias de país a ciudad, deberíamos trasladar esa capacidad de atracción de congresos. Podríamos mirarnos en Lisboa. También podríamos mirarnos en el turismo del lujo: tenemos gastronomía, cultura y el shopping que nos puede dar la Costa del Sol. También debemos buscar al turista americano.

-En lo que respecta a teletrabajadores también podríamos mirar a Portugal, tiene muchas políticas de captación.

-Y a Duvrovnik, también están dando visados muy rápidos a quiénes quieren trabajar. También me gustaría que nos fijáramos en Portugal en la bajada de impuestas. En cómo un gobierno socialista está bajando impuestos, que es fundamental con la inflación. También para un segmento como el golf en el que tanto tiene que decir la Costa del Sol. Pretendo que los turistas duerman en Málaga, pero que después se puedan mover.

-Mirando al resto de la provincia, un tren litoral sería muy importante.

-Ojalá, que no llegase sólo a Marbella, también a Estepona o a Manilva si me apuras. Es algo que necesitamos, la conectividad es lo que hace que una ciudad, una comunidad o un país esté en el mapa. Málaga lo está, pero tenemos que seguir mejorando.