“Ciudadanos va a convencer a los indecisos que no tenían estímulos para votar en 2015”

El ex entrenador de baloncesto Javier Imbroda (Melilla, 1961) ha sido el fichaje de Ciudadanos para estas elecciones y está convencido de que sus éxitos deportivos o empresariales los trasladará a la política en el Parlamento andaluz en las próximas elecciones

–Dijo al inicio de la campaña que salían a ganar. ¿Sigue siendo su lema?

–Sin duda que salimos a ganar y lo mantenemos. Ahora más que nunca. Y eso es lo que estamos tratando de transmitir.

–Las encuestas auguran un resultado apretado en la provincia. ¿A qué se debe ese avance y a quién van a restar más votos?

–De verdad que desconozco las razones. Ahora nos preocupamos de estar concentrados en nuestro mensaje y propuestas, de no caer en esa distracción. Y en lo de si quitamos más votos al PSOE o al PP le digo que estamos por llegar a convencer a ese 35% de electores indecisos que se abstuvo en 2015 por no tener un estímulo o una opción real para ir a votar, porque el PSOE es más de lo mismo y el PP está cómodo en la derrota.

-¿Qué ve el electorado en ustedes que no encuentran en el PP en este momento?

–Creo que la ciudadanía ha valorado que el PP no ha sido capaz de ser una oposición real en Andalucía durante todos estos años, y crea que lamento que no haya sido así. No ha sabido conectar muy bien con la ciudadanía. Tanto este partido como el PSOE han dejado de ser reflejo de la ciudadanía y se han convertido en organizaciones endogámicas y cerradas.

–¿Tras los ataques que su partido ha lanzado contra los populares, ¿lograrán ponerse de acuerdo?

–La verdad es que yo estoy centrado en ganar el día 2, lo del día 3 ya se verá .

–¿Y con Vox?

–Me están preguntando más por Vox en esta campaña que por la sanidad. Y le digo que nosotros tenemos unas posiciones muy alejadas de ese partido.

–¿Por qué deben votarlo?

–Porque Málaga me conoce, saben que soy uno de ellos, que mi vida ha sido una vida de trabajo y esfuerzo, en la que he conseguido muchos logros, también empresariales. Tanto yo como los miembros de mi candidatura hemos llegado desde la sociedad civil para ilusionar al electorado malagueño.

–¿Qué receta trae para la provincia?

–La primera pasa por una obligada regeneración de la administración, hacerla más humana, porque está deshumanizada. El PSOE ha conseguido que la administración de todos se identifique con el partido, igual que Susana Díaz trasmite que Andalucía es socialista. Tienen un sentido patrimonialista de las instituciones. Y hay cosas que no son de recibo, como que no haya una respuesta inmediata para atender las necesidades tras las últimas inundaciones. Hay una Ley de Dependencia, que está bien, pero que no se está ejecutando. O por qué no hablar de los más de 2.000 niños que están estudiando en barracones en la provincia. O las listas de espera, que son las más largas del país. Debemos empezar por todo esto.

–¿Qué solución propone para rebajar las cifras del paro?

–Creo que la solución está en dos cuestiones: primero en lograr una mejor gestión del agua para desarrollar nuestros productos agrícolas. Tenemos una enorme producción de tropicales en Málaga pero los agricultores no tienen suficiente agua. Y hay que potenciar este sector. También tenemos la necesidad de desarrollar nuevas zonas y en el Guadalhorce hay 8.000 hectáreas que podrían desarrollarse como suelo industrial. Con estas dos medidas estaríamos creando empleo en la provincia.

–También ha hablado de potenciar el turismo de calidad, pero hay zonas de la costa que tienen un turismo ya asentado.

–Esto tiene que ser una decisión de cada municipio. Hoy en el turismo global se está segmentando todo y, o bien implantas un modelo de excelencia o te vas al low cost y en el medio no hay nada. Son los ayuntamientos los que deben elegir y la Junta ofrecer toda la información.

–¿Cuál será su posición en el tema de la libertad horaria para el comercio?

–Tenemos que saber qué modelo de ciudad queremos, una ciudad como Málaga, que ha crecido de forma espectacular, que se ha convertido en un destino cultural, gastronómico, festivo y climático. Ese desarrollo de la ciudad ha venido acompañado de un desarrollo empresarial con un foco de atracción en la zona centro que ha generado mucha riqueza. Tengo que ver la voz del empresariado y del comercio en este tema.

–El argumento de la regeneración ha sido el eje de la campaña. ¿Cómo resumirla?

–Hay que tomar algunas medidas y la primera sería auditar a dónde ha ido el dinero perdido en la corrupción. Porque los andaluces estamos cansados de que se nos identifique con la corrupción, y sobre todo despolitizar los sectores públicos básicos como son la Sanidad y la Educación.