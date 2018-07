Javier Imbroda anuncia que se presentará a las primarias de Cs

El ex seleccionador nacional de baloncesto y entrenador en la Liga ACB de equipos como Caja San Fernando, Unicaja o Real Madrid, el melillense Javier Imbroda, anunció anoche en redes sociales su resolución de presentarse a las primarias de Ciudadanos (Cs) por Málaga de cara a las próximas elecciones andaluzas. "He decidido dar un paso adelante. Si la ejecutiva y los afiliados me apoyan, estaré encantado de trabajar en equipo para un cambio en Andalucía", ha señalado Imbroda en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

Imbroda cuenta con una apreciable carrera tanto al frente de la selección de baloncesto de España como de diversos equipos de la ACB.