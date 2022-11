Javier Martín Vide: “El clima de Málaga se está tropicalizando”

Los efectos y las consecuencias del cambio climático a nivel global, nacional y provincial es el tema principal que Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona, abordó este viernes en la conferencia titulada ‘Cambio climático y riesgos meteorológicos en el Mediterráneo'. De este modo, asegura que las temperaturas de todo el planeta están aumentando de forma “muy clara y nítida”, que el clima de Málaga se está tropicalizando y que el nivel del mar aumenta cuatro milímetros al año.

–¿De qué forma se está haciendo notar el cambio climático en el Mediterráneo?

–Como en todo el mundo, el cambio climático tiene como manifestación más visible el calentamiento global, es decir que las temperaturas ya desde hace unas décadas están aumentando, con respecto a la segunda mitad del siglo XIX. En relación a esa fecha podemos afirmar que a nivel planetario tenemos un grado y casi dos décimas más que entonces. Eso parece poco, pero a nivel global significa que en el sistema tierra se ha almacenado mucho calor porque no es lo mismo los grados que varía la temperatura en un día determinado, que pueden variar entre cinco y 10 grados, que en el conjunto del planeta. También podemos decir que en el Mediterráneo ha sido superior. Esta ahora es un grado y medio mayor con respecto a ese período de referencia. En Málaga ha aumentado todavía más, llegando a casi dos grados de temperatura más y lo seguirá haciendo.

–¿Qué otros hechos son también una manifestación de este fenómeno?

–Una clara manifestación es que está aumentando el nivel marino, tanto a nivel global como en España unos cuatro milímetros por año. También puede parecer poco, pero cuatro milímetros por año son cuatro centímetros en una década y serían dos palmos, cuarenta centímetros, en un siglo. Esto produce varios efectos negativos como, por ejemplo, que está salinizando los acuíferos costeros y también produce erosionando nuestras playas. Otra consecuencia del cambio climático es que los glaciares están retrocediendo de una forma tan rápida que no nos quedarán glaciares en España a mediados de este siglo.

–¿La población de qué forma observarán las consecuencias del cambio climático?

–El ciudadano lo percibe con un aumento de la frecuencia de olas de calor, como este verano 2022 que ha sido realmente emblemático y durísimo porque hemos padecido muchos días de calor. Yo recalco el efecto en las noches, ya que siempre pensamos en esos 40 grados que se registran en algunos lugares de España, pero también han incrementado las noches tropicales y Málaga tiene muchas de esas noches en las que el termómetro no baja de los 20 grados. Estas noches tienen un problema de salud añadido, puesto que las personas mayores o de edad avanzada con enfermedades crónicas no descansan bien y acaban en el hospital. Por lo que, como consecuencia suben los ingresos hospitalarios y la mortalidad.

–En cuanto al clima, ¿Cómo será en un futuro?

–Con los modelos climáticos, que nos dan proyecciones de cómo será el clima, se observa que en el futuro del planeta, del Mediterráneo y de Málaga continuará aumentando la temperatura, de lo que se trata ahora es que ese calentamiento sea el mínimo posible porque ya nos advirtió el acuerdo de París de 2015 que no tenemos que llegar a nivel planetario a un grado y medio de calentamiento y considero que llegaremos y lo superaremos en dos décadas. Además, a nivel planetario también deberíamos intentar no alcanzar los dos grados porque los estudios indican que podrían producirse efectos muy graves e irreversibles. Con respecto al clima de la provincia, en Málaga aeropuerto si teníamos en los años 70 una temperatura media anual de unos 17-18 grados, ahora ya tenemos la temperatura anual en 19 grados. En el 2040 en Málaga aeropuerto tendremos ya los 20 grados y en el 2100, si todo va igual y no cambian las cosas, se alcanzarán los 22. En lo que se concluye es que el clima de Málaga se está tropicalizando, es decir, los inviernos serán más cortos, los veranos muy largos y las estaciones intermedias, primavera y otoño, se desplazarán.

–¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentará Málaga debido al cambio climático?

–Los dos riesgos más importantes, para España y para Málaga, van a ser las olas de calor que cada vez serán más frecuentes, más intensas y más duraderas. Este verano dentro de 15 años va a ser algo normal y no algo extraordinario. Y por otra parte, las sequías serán más persistentes, más temperaturas y las lluvias más escasas o concentradas en el tiempo.

–¿Considera que la sequía actual también pasará a ser un hecho común en unos años?

–Las sequías tienden, sobre todo en el sur de España, a ser más frecuentes y más largas, como esta que no se le ve final de momento. Hay lugares de la Cuenca del Guadalquivir, donde los recursos son muy escasos y hay embalses casi secos. Esta situación va a ser más común en el futuro, por lo tanto habrá que adaptarse para disminuir los efectos negativos.

–Entonces, ¿Qué puede hacer la población para hacer frente al cambio climático?

–Todos tenemos que hacer algo porque estamos en emergencia climática y la población debe saberlo. Lo que puede hacer el ciudadano es contribuir llevando unas pautas de consumo moderadas porque consumimos más de lo que necesitamos en todos los aspectos. La población debe ahorrar recursos, energía y agua. Se trata de llevar una vida tan buena como la que llevamos, pero pensando en que no se puede derrochar recursos y de consumir menos, mejor y de la forma más adecuada.