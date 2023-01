Jorge Gallardo: “Siempre tuve claro que quería trabajar en la televisión en Madrid”

Jorge Gallardo Camacho pasó de doctorarse en Ciencias de la Comunicación por la UMA a ser director del Grado en Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios de la Universidad Camilo José Cela. Y también de ser becario en la CNN a llegar a director adjunto de Espejo Público de Antena 3 Noticias. El malagueño de El Ejido, que veranea en Benajarafe, tras dedicar su carrera profesional al mundo audiovisual y a la docencia, será Melchor en la próxima cabalgata de Reyes Magos de Málaga.

–¿Qué se siente al ser el próximo Melchor de Málaga? ¿Cómo supiste que ibas a serlo?

–Estoy muy contento y muy ilusionado porque al final va a ser la primera cabalgata post pandemia. Me enteré un domingo por la noche, que estaba a punto de meterme en el cine para ver una película con mi novio, cuando recibí una llamada de Francisco de la Torre. Empezó a explicarme cómo se organizan las carrozas de la cabalgata de Reyes Magos y le dije Francisco pero de qué me está hablando y me dijo que quería que fuera el rey Melchor de la cabalgata de Málaga. Lo primero que le dije fue que yo ya apenas hago pantalla ni aparezco públicamente, si que soy malagueño, pero uno no se espera que vaya a tener este reconocimiento. Fue una sorpresa total, yo me hubiera esperado cualquier cosa.

–¿Qué va a pasar en esa carroza?

–Voy acompañado por mi equipo de pajes, que son dos, y ya tengo a los 10 niños que van a ir a la carroza. Además, estamos todos alineados y motivados para que esta sea la carroza que más caramelos va a repartir en la historia de Málaga porque vamos a estar repartiendo caramelos desde el principio hasta el final. Le he dicho a la concejala que no sé cuántos caramelos tenemos que tirar pero que a nosotros nos pongan más y si hay peluches, peluches. Estamos tan ilusionados que hemos sido los primeros en cerrar la carroza, lo hemos cogido con ganas y no vamos a parar de soltar caramelos en todo el camino. Así que los malagueños cuando vean llegar al rey Melchor de lejos que vayan preparando bolsas porque les van a caer en la cabeza.

–Ha sido su trabajo dentro del mundo de la comunicación el que le ha llevado hasta aquí, ¿por qué decidió dedicarse a esto?

–Yo soy licenciado en Comunicación Audiovisual porque siempre supe que quería dedicarme a la radio o la televisión porque me gustaba comunicar utilizando medios audiovisuales. Desde pequeñito en Benajarafe hacía una especie de radio que grababa en un casete y distribuía entre mis amigos de allí. Siempre he tenido ese interés por el audiovisual y mis primeras prácticas profesionales fueron en la cadena norteamericana CNN en 2001, ahí estaba en segundo de carrera. Luego volví a España e hice prácticas en RNE, luego en la Cadena SER en Málaga y después de esas prácticas me mandaron a Localia a Jaén de jefe de informativos y de presentador. Después me fui a Aragón TV y estuve allí en dirección de programas. Allí fue cuando me llamaron de Antena 3 y ya llevo por aquí en Madrid 11 o 12 años, pero siempre muy vinculado al sector audiovisual y a la televisión.

–Dentro de Antena 3, ¿Cómo ha sido su evolución hasta llegar a ser director adjunto de Espejo Público?

En principio entré en Antena 3 como director de plató con la productora Medina Media. Fue Ricardo Medina quien me dio la oportunidad de aterrizar en Madrid trabajando en las Tardes de Antena 3 de Gloria Serra. Cuando se terminó este proyecto me llamaron para incorporarme al equipo de dirección de Espejo Público como editor, de ahí me ascendieron a subdirector y luego a director adjunto. En definitiva, mi trayectoria profesional ha estado vinculada a la televisión, pero paralelamente he tenido un desarrollo profesional vinculado al ámbito académico porque soy doctor por la Universidad de Málaga en Comunicación Audiovisual y ahora soy también director del Grado de Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios en la Universidad Camilo José Cela.

–¿Qué es lo que más le ha atraído de la docencia?

Me encanta la docencia y siempre intento buscar que el alumno encuentre en el profesor ese profesional que luego le va a echar una mano para encontrar su primer trabajo. En la Camilo José Cela somos una universidad privada con profesores que estamos trabajando en el día a día ejerciendo en los puestos de trabajo a los que aspiran los alumnos. Entonces la relación académica y ámbito profesional es muy buena porque yo de ahí puedo pescar talento y para mí es el círculo perfecto. Por aquí por los pasillos de Antena 3 me llaman el profesor Gallardo, de hecho yo ahora me cruzo por los pasillos a exalumnos que son compañeros y se te olvida que fueron alumnos tuyos.

–¿Pensó alguna vez que trabajaría en Antena 3?

–Tenía clara una cosa y era que yo quería trabajar en una televisión nacional en Madrid. Es verdad que para un malagueño es mucho más complicado llegar aquí que para una persona que nace en Madrid. A veces se produce una injusticia territorial por el simple hecho no de ser mejor o peor sino de en función del lugar en el que has nacido porque si tú has estudiado en Madrid y vives en Madrid, tienes esa posibilidad de hacer prácticas con las que te puedes hacer un hueco. Yo siempre digo que el periodismo que se hace en Jaén, en Málaga y en Zaragoza, no es peor periodismo que el que se hace en Madrid. Es más, el periodismo local muchas veces profundiza muchísimo más en las historias que el periodismo que se hace desde Madrid. Yo donde más me he rodado como profesional ha sido en el periodismo local, en el periodismo cercano, en el periodismo en el que se puede profundizar un poquito más. Porque en el ámbito nacional la información te devora. Además, la prensa local te abre puertas en el ámbito nacional, pero que la gente no piense que por ser un periodista que trabaja en Madrid vale más que un periodista que trabaja en Málaga porque eso no es así.

–¿Qué consejo le darías a los jóvenes periodistas que se están comenzando a adentrarse en el mundo de la comunicación?

–Les diría que trabajo hay, lo único que hay que hacer es luchar para conseguirlo y lo que les pido es que si realmente tienen vocación para informar o comunicar, que tengan claro el foco porque el periodismo y la comunicación son muy amplios. Es cuestión de perseverancia, constancia y de saber dónde está la diana y primeramente trabajar sin pensar en el dinero, porque esto viene solo.