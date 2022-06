José Gómez Zotano, catedrático de Geografía Física en la UGR: "Está claro que quieren meterle fuego a toda Sierra Bermeja"

Segundo incendio en la misma zona en nueve meses.

Es preocupante porque es una serie de incendios. Hubo un intento el año pasado en Jubrique. Después lo lograron con el gran incendio de casi 10.000 hectáreas y ahora lo han logrado en el límite del incendio del año pasado. Parece que hay una clara intencionalidad en quemar toda Sierra Bermeja entera. ¿Si lo que se libró el año pasado lo han quemado este, qué va a ser lo siguiente?

Apunta a la intencionalidad.

Dejemos que la Guardia Civil y la Policía hagan sus pesquisas, pero parece que hay una clara intencionalidad en quemar Sierra Bermeja en su totalidad.

¿Qué interés puede tener quemar Sierra Bermeja?

Esa es la gran pregunta. Además, están quemando la parte que se ha quedado fuera del Parque Nacional, que es un dato a considerar.

Se temió en las primeras horas del incendio que lo alcanzase.

Al final está ardiendo un ecosistema único en el mundo, me da igual si está en el Parque Nacional o no. El año pasado ardió el Pinsapar de los Reales de Sierra Bermeja, que es excepcional y no está incluido en el Parque Nacional. Todo lo que está ocurriendo es gravísimo con independencia de que afecte al Parque Nacional.

Imagino, que como en el anterior incendio, se habrán visto afectados multitud de endemismos.

En Sierra Bermeja hay 20 especies de flora únicas y 14 de fauna, todo eso está en la zona que se ha quemado, que es el corazón de Sierra Bermeja. Lo que se está quemando tiene un valor altísimo. No se están quemando repoblaciones, son especies endémicas de Sierra Bermeja, sistemas que se llaman serpentínicos.

Se ha hecho mucho hincapié por parte de la Junta en no llamar a la zona Sierra Bermeja.

No sé esa censura de la Junta de Andalucía a qué es debido. Igual que el año pasado nació en Jubrique y todo el mundo por sentido común acabó llamándolo de Sierra Bermeja, este año ha pasado exactamente igual. Tiene que tener origen en un término municipal, pero el área es de Sierra Bermeja, no del Valle del Genal u otra área.

¿Ha visto algún cambio en el mantenimiento y la prevención contra incendios en Sierra Bermeja?

No me consta que hayan aumentado los controles ni la vigilancia en la zona para evitar este tipo de incidentes ni que haya habido ningún tipo de acción en cuando a la mejora de la acción y la protección. A la vista está que no hay intención de aumentar el Parque Nacional. ¿Qué hemos aprendido del incendio del año pasado? Que yo sepa nada.

Las condiciones de este año, por no ser justo después del verano, sí han sido mejores para su control.

No es lo mismo que la vegetación esté muy seca que ahora cuando la vegetación está húmeda. Pero quien lo ha hecho sabía muy bien lo que hacía, lo hizo un día de terral y eso no es casualidad, quien está provocando los incendios sabe lo que hace y eso es preocupante. Lo mínimo que se podía haber hecho con los antecedentes del año pasado es vigilar día y noche la zona para que no vuelva a ocurrir, está claro que le quieren meter fuego a la sierra. Cuando se hace negocio de una catástrofe se corre el riesgo de convertir las catástrofes en negocio.