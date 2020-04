¿Cómo ve la gestión en la provincia de Málaga de esa crisis sanitaria?

No podemos dar un calificativo concreto a la gestión que se está llevando a cabo en la provincia de Málaga y se me ocurren muchos. Lo que sí decimos es que no es una gestión común y compartida, sino un conjunto de actuaciones en las que se manifiesta la falta de un criterio de unidad, se intenta dar una respuesta desde el punto de vista y las necesidades de cada organismo y gerencia. La percepción es que cada uno se adapte como pueda y utilice los medios que consiga y utilice la imaginación.

¿Tiene datos de cuántos enfermeros se han contagiado en la provincia?

No puedo darle datos concretos, solo la referencia que se hace a datos globales de entre un 12%-14%. Aunque todo ello, dependerá del criterio puntual que se sigue, como motivo, para que a los profesionales sanitarios se les realice el test.

¿La falta de material de protección podría haberse evitado con mayor previsión de los gestores?

La visión de la atención sanitaria ha sido cortoplacista y mercantil, sin visión de futuro y con la falta previsión necesaria en medidas de protección y otras de distinta índole. Una emergencia como la que vivimos, no sabemos si se podría haber previsto -los científicos lo dirán-, pero durante años los profesionales hemos visto señales de humo –ébola, gripe aviar, gripe A- que deberían habernos hecho recapacitar de alguna forma y habernos preparado mejor. Se compraban equipos, se formaba al personal a toda prisa, y cuando pasaba todo se olvidaba y hasta la siguiente. Y hemos llegado a algo que no hemos podido controlar y para lo que no nos hemos preparado.

¿Los enfermeros se han sentido indefensos o abandonados en este aspecto?

Solo tiene que ver las imágenes que circulan en los medios de comunicación y en redes sociales para darnos cuenta del desamparo de todos los profesionales que trabajan en el medio sanitario, o en centros sociales como residencias de ancianos. Falta de información clara y uniforme, falta de formación, falta de equipos de protección para hacer frente a los riesgos biológicos y ya lo que ha terminado por complicarlo todo, la disparidad de criterios sobre la atención a los profesionales que han tenido contacto –hoy test si, mañana test no, dirección x sí, dirección y no-, cuarentena para ti si o para ti no-.

¿Los servicios de Medicina Preventiva de los centros sanitarios se han reforzado para atender el aumento de asistencia de sus profesionales?

Desconozco este dato. La evolución del modelo de medicina preventiva para atender a la salud laboral de los profesionales en los centros sanitarios públicos, distinto a los privados, estaba ya desfasado. La incorporación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales intentó dar otra visión con la incorporación de los departamentos de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud, sin conseguirlo. Ya de por sí, eran servicios considerados minoritarios y con una dotación profesional inadecuada para atender las funciones que tenían encomendadas. La crisis sanitaria así lo ha puesto en evidencia. Eran un castillo de arena a orilla del mar y se ha levantado el temporal, llevándose por delante a dichos servicios.

¿Sabe aproximadamente cuántos enfermeros se han contratado en la provincia por esta crisis en la sanidad pública?

Los datos que recibimos son las promesas que por parte de los responsables se hacen en los medios de comunicación. En ningún momento se nos han hecho llegar datos reales a nivel provincial.

Me dijeron que había problemas para contratar porque se rechazaban contratos ¿Es cierto?

Quien hace esas afirmaciones debería analizar lo siguiente, ¿Cuál es la causa que motiva que en caso de realizar una oferta de trabajo no se acepte? Suponiendo claro que el nivel de rechazo sea importante. Desconociendo por supuesto el número de contratos que se están ofertando y en qué condiciones, hoy en día se están ofertando contratos por una serie de días. Continuamos, como le decía antes sin ninguna visión de futuro. ¿Cómo espero fidelizar a los profesionales y que se formen si no les doy tiempo? Estamos permitiendo que nuestros profesionales se desplacen a otras comunidades con mejores contratos laborales.

¿Las bajas entre los más veteranos están generando problemas en los centros? Porque no es lo mismo un profesional con 20 años de experiencia que uno que acaba de empezar o que, aunque con experiencia no conozca el hospital.

Completamente de acuerdo. Ya se lo indicaba en la pregunta anterior. El sistema sanitario público no fideliza a sus trabajadores. Ha sido la tónica habitual en los últimos tiempos, que no ha reconocido la profesionalidad y dedicación de los mismos a las distintas unidades. El sistema de contratación permitía la incorporación de un profesional contratado a las 14:00 para entrar a las 15:00, no en un servicio, sino en un centro sanitario que no había pisado nunca. ¿Cómo va a cambiar todo esto en el contexto actual?

¿Qué le diría a la Administración?

Simplemente que no están a la altura de las circunstancias y de las necesidades de la sociedad.

¿Qué les diría a los profesionales?

Trasmitirles palabras de ánimo y reconocimiento por el esfuerzo y sacrificio, tanto en lo profesional como en lo humano. Lo hago extensivo a todos sus familiares, que sufren y padecen el riesgo de tener un familiar en el ámbito de la salud. Recordarles que el Colegio de Enfermería está a su disposición, abierto para atender sus consideraciones.

¿Qué le dice a los que aplauden desde los balcones?

Nuestro más sincero agradecimiento, por esa constancia diaria en manifestar el reconocimiento de todos los profesionales que luchan contra el coronavirus.

¿Sin los recortes desde la crisis del 2008, esto se habría sobrellevado mejor?

Durante años nos han vendido que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, que teníamos la mejor tecnología, los mejores profesionales y la más accesible, y en cierto modo es cierto. Pero hemos crecido con pies de barro, olvidamos que para hacer cosas grandes tenemos que tener una base fuerte. Centrándonos en la Enfermería, le recuerdo que antes de la emergencia sanitaria la ratio de enfermera/paciente en la provincia de Málaga era la penúltima de Europa, con el consiguiente riesgo para la salud del ciudadano. Imagínese dónde estamos ahora.

Algo que añadir?

Mi reconocimiento para todas aquellas personas que desde el anonimato y su esfuerzo contribuyen para que esta situación sea superada cuanto antes. Y a los ciudadanos en general para que mantengan el respeto al aislamiento en esta lucha.