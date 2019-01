“La responsabilidad de haber perdido la Junta la tiene totalmente el partido”

–Su decisión de no volver a presentarse a las elecciones municipales de Álora, ¿es un adiós? ¿Significa que deja la política?

–No. Hace tiempo que tenía pensado que ya era el momento de dejar la Alcaldía, porque ya son 16 años, se han hecho muchas cosas y se han puesto muchos cimientos. Y es bueno que ahora entre otra persona con ganas de trabajar, con ilusión nueva y con formas de ver las cosas diferentes a mí. Creía que era el momento oportuno. No hay más. Esto es abandonar la política municipal, sí, pero estoy a disposición de mi partido, si mi partido me requiere para algo yo estoy ahí.

–Dieciséis años dan para mucho, ¿cuál es el balance que hace?

–Creo que ha sido positivo, que hemos conseguido cambiar toda la fisionomía del pueblo, hemos creado las infraestructuras y hemos modernizado todos los servicios del municipio. Y después se ha apostado muy fuerte por una forma económica para el futuro de Álora con el tema turístico, que se está peleando mucho por él y que creo que es el camino que tenemos que seguir y para el que se han puesto las bases fundamentales con el Caminito del Rey, el Arrabal del Castillo, etcétera.

–Su partido tendrá que elegir ahora a un sustituto, ¿el PSOE en Álora sin usted está en condiciones de revalidar los resultados en las próximas elecciones?

–Sustituto, hasta febrero no sabremos quién va a ser. Y yo no voy a apoyar a nadie, no me voy a inclinar por nadie, porque no quiero que nadie diga que yo he dejado a alguien puesto en ningún momento.

–¿Le va a dar tiempo de febrero a mayo a un candidato nuevo a darse a conocer?

–Álora, aunque es un pueblo grande, es un pueblo y más o menos nos conocemos todos y sabemos de qué pie cojeamos.

–Como alcalde usted ha sido muy crítico en algunos asuntos con la Junta. ¿Le ha acarreado eso algún problema dentro de su partido?

–Tú puedes criticar las cosas siempre de una forma constructiva, y yo lo he hecho en ese sentido. Lo que no podemos hacer es callarnos y no decir las cosas, mi partido me conoce perfectamente y lo sabe. Y una cosa es lo que haya salido en prensa, pero he sido todavía mucho más crítico internamente, porque a mí siempre me ha gustado lavar las cosas en casa, cuando he salido a la calle ha sido porque no me ha quedado más remedio.

–¿Su decisión tiene algo que ver con los resultados de las andaluzas o la situación en la que queda el PSOE a nivel autonómico?

–No. El partido la conocía ya antes de las elecciones, ya había hablado con la dirección provincial y han sido conscientes de todo. No he querido dar el paso antes de las elecciones para no crear incertidumbre en Álora y lo dije después de las elecciones porque tenía que decirlo en un momento determinado.

–Usted es uno de los hombres fuertes del PSOE en la provincia, ¿se ha planteado alguna vez presentarse a unas primarias dentro de su partido en Málaga o incluso en Andalucía?

–Lo que le digo es que estoy a disposición de mi partido, si tengo que dar un paso adelante no me importaría darlo, porque me gusta lo que hago, me gusta el sector público y hacer cosas por los demás. Hasta ahora nunca me he planteado ir en ese sentido, pero si hay que hacerlo estaría dispuesto a lo que hiciera falta.

–Entonces, si ahora después de haber perdido el Gobierno se abre ese proceso en el PSOE andaluz y compañeros suyos se lo piden, estaría dispuesto...

–Sí, estaría dispuesto a pensarlo.

–¿Cómo ve el futuro político en Andalucía?

–La verdad es que lo veo bastante mal para los derechos de los andaluces, porque entramos en un periodo para mí bastante negro, en el cual se pueden cortar muchos derechos. Y eso para mí es lastimoso, es una pena. Creo que en la Junta se podían cambiar cosas, muchas; pero en este caso me da la impresión de que se van a cambiar derechos que se han conseguido con el trabajo de muchas personas en estas legislaturas anteriores.

–¿Iban el PSOE o Susana Díaz confiados a estas elecciones?

–Por lo que yo he hablado con Susana Díaz, confiados no han estado en ningún momento, siempre ha habido preocupación. La preocupación era que la gente dejara de ir a votar.

–Pero, algo de responsabilidad se tendrá en esos resultados…

–Hombre, la responsabilidad de haber perdido el Gobierno la tiene totalmente el partido, no hemos hecho las cosas bien, no hemos sido capaces de ilusionar a la ciudadanía. Entonces claro que la hemos tenido nosotros. ¿Qué ha habido otras muchas cosas que han compaginado? Sí, temas a nivel nacional y en todos los sentidos. Pero claro, si mi partido, o yo, no consigo ilusionar a mis ciudadanos, posiblemente esos ciudadanos no vayan a votarme y eso nos ha faltado, dar ilusión.

–¿Es de los que teme a Vox?

–Temerle no le temo. Ahora, me preocupa mucho. Porque creo que tenemos capacidad para rebatir y para darle la vuelta a todo lo que se está planteando en este momento.

–Dentro del PSOE malagueño a usted siempre se le ha situado en la corriente de los críticos. ¿Después del resultado electoral en Andalucía y del obtenido en la provincia, hubo autocrítica?

–Sí, en Málaga se ha hecho autocrítica en todo momento. Yo sé que a mí muchas veces me han catalogado de crítico, el problema es que yo siempre he dicho lo que he creído conveniente decir, y por ejemplo, aquí en Andalucía yo siempre he defendido a Susana Díaz en todos los aspectos, de modo que aunque siempre me encasillen en otro sitio, yo critico cuando tengo que criticar y cuando veo que las cosas están mal hechas.

–¿Cree que Susana Díaz debería haber movido ficha después presentado su renuncia?

–Yo creo que no. No creo que sea el momento ahora mismo de hacer nada, y creo que ella ha ganado las elecciones y tiene todo el derecho de estar ahí y de hacer una oposición como hay que hacerla. Además, sería para mí un gran error que una persona con el bagaje que tiene Susana Díaz ahora mismo se fuera del Parlamento.

–¿Cree que Pedro Sánchez está en posición de agotar la legislatura?

–Yo creo que sí, porque creo que va a sacar los presupuestos hacia adelante. Está intentando por todos los medios reponer un poco los derechos de la gente más necesitada, clases medias y bajas, que se habían perdido durante todo este periodo que ha estado gobernando el PP. Eso, quieras o no quieras, está llegando a la gente. Y después cuando hablamos de Cataluña, está intentando suavizar un problema que no es algo que se pueda arreglar en un año ni en dos, ni en seis meses, es un problema que viene de muy largo.