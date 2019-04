Juan Manuel Rosillo ha sido elegido oficialmente nuevo presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) en sustitución del recientemente fallecido Emilio López. Rosillo, uno de los directivos de la empresa Inicia XXI, encabezaba la única candidatura, en la que también están empresarios históricos del sector en Málaga como Miguel Rebollo, Miguel Rodríguez o Francisco Porras, entre otros.

–Acaba de ser nombrado presidente de la ACP para los próximos cuatro años. ¿Qué retos se marca?

–Dar continuidad al trabajo que se viene haciendo desde hace 45 años. Las constructoras siempre requerimos a las Administraciones que haya más inversión para poder dar continuidad a nuestra actividad, sobre todo después de la crisis que hemos pasado. Le pedimos pliegos de contratación que permitan trabajar de una forma razonable, con precios que permitan cubrir nuestros costes y generar empleo de calidad. Desde el área de la promoción inmobiliaria solicitamos a las Administraciones que haya una legislación clara y sencilla, que los trámites tengan unos plazos máximos de respuesta y conocidos por parte de los inversores. A corto plazo también pedimos incluir la declaración responsable como elemento dinamizador para evitar la paralización de nuestros expedientes en la licencia de primera ocupación.

–La declaración responsable la pidieron hace unos meses y parecía que la Junta de Andalucía se había comprometido a ello.

–Sí, pero está pendiente de concretar. Tenemos que reunirnos con el nuevo gobierno de la Junta.

–En materia de obra pública el importe de la licitación ha sido bajo en los últimos años e incluso se habla ahora de más recortes del gasto público. ¿Qué perspectiva tiene?

–Entendemos que tiene que haber un equilibrio en las cuentas y los políticos son los que marcan el porcentaje del presupuesto que va a inversión, pero desde la ACP tenemos claro que es mayor el coste de no invertir que de hacerlo porque las infraestructuras atraen a turismo e inversores de calidad. Si no hay inversión no hay tanto empleo y se empobrece la capacidad de hacer competitivas las ciudades.

–¿Qué proyecto de obra pública considera prioritario en Málaga?

–El tren litoral a Marbella. Hay que darle contenido. Una costa andaluza conectada por tren sería muy importante. Otro es el saneamiento integral de la costa.

–Son dos proyectos eternos que nunca se hacen.

–Son complicados, pero hay que darles partidas presupuestarias año a año. En algún momento hay que comenzar para acabarlo.

–En cualquier caso, el sector está en recuperación, sobre todo en el ámbito promotor, tras los años de la crisis.

–Sí, la crisis fue muy profunda. Ahora hay una demanda de vivienda que las empresas promotoras están cubriendo, como se ve en varias zonas de la provincia donde las grúas están trabajando a todo ritmo.

–Pero el visado de viviendas es aún muy bajo. En el primer trimestre del año apenas han sido 2.149 unidades. Siempre se ha comentado que la demanda natural de una provincia como Málaga son unas 25.000 viviendas al año y la mayoría de las compraventas se la están llevando las viviendas usadas.

–Venimos de un momento muy complicado y tiene que haber una progresión razonable. Es cierto que estamos por debajo de lo que requerirá el sector.

–¿Están ya las constructoras y promotoras malagueñas más fuertes desde el punto de vista financiero?

–Sí. La crisis tuvo su impacto en cada empresa, pero ha habido tiempo de asumirlo y reestructurar las compañías para poder empezar de nuevo a retomar la intensidad que nos requiera el mercado.

–¿Va a seguir creciendo el empleo en el sector?

–Sí, debe ser así. El empleo está muy relacionado con la inversión porque se genera de forma inmediata.

–¿Va a subir mucho más el precio de la vivienda?

–El precio lo define la demanda y la oferta. Nuestras empresas ofrecen un producto de calidad a un precio justo y asequible, pero también es cierto que hay que fomentar el acceso a la vivienda a las capas sociales que lo tienen más difícil, como los jóvenes.

–Habla usted de precios asequibles. En algunas de las promociones nuevas no hay nada por debajo de 300.000 euros.

–Hay precios y productos para todos. Si hay ese precio es porque el mercado lo puede asumir. También conozco viviendas a 150.000 euros.

–¿Por qué ha desaparecido la VPO?

–No es rentable para el promotor.

–Hay una burbuja del precio del alquiler por la vivienda turística. ¿Se plantean los promotores hacer viviendas solo par alquiler a precios razonables?

–Habrá que generar más unidades para que el precio pueda bajar. Pero los costes de inversión en el centro son más elevados que en otras partes de la ciudad.