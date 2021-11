"Muchos funcionarios nos están tomando el pelo al no querer volver al trabajo presencial"

Parece que Málaga está despegando y volviendo a ser la que era en 2019.

El tránsito que hizo Málaga de 2008 a 2019 es un hito de transformación. Nos salvó el turismo, y a partir de ahí empezó una transformación hacia ramas de actividad que no tenían un peso específico especialmente relevante, como el sector de la industria agropecuaria y el tecnológico. La crisis actual afectó a turismo y restauración, pero se resuelve con cierta facilidad. En cuanto vuelve a entrar la gente vuelven a abrir restaurantes y hoteles. Ahora que vuelve el turismo las patas que configuran el sistema productivo de Málaga están todas potentes: el sector tecnológico es un centro de atracción de gente de todo el mundo y la construcción sigue en auge. Ya no tenemos una pata o dos, como antes. Antes nos resfriábamos por un lado y nos íbamos al garete. Además, el gran defecto de la economía malagueña, la escasa industrialización, nos está favoreciendo. Porque las más dañadas ahora son las industrias, que funcionan con procesos complejos y cuya puesta en marcha y mantenimiento son mucho más difíciles que abrir un restaurante y un hotel.

No hay nada, entonces, que pueda frenar este apogeo...

Vamos a tener un lastre, que es el conjunto de la economía española. Hay poca capacidad de reacción en la política. Si no somos inteligentes sobre cómo usar los fondos europeos vamos a enterrar muchísimos miles de millones, por ejemplo, en rescatar miles de empresas que son zombis. Son empresas virtuales, que no van a poder subsistir. Se han prorrogado los ERTE pero cuando finalicen ya no va a haber forma de recuperarlas porque no van a tener hueco en el mercado. Además, tenemos una inflación que va a tardar mucho en bajar y la deuda pública se nos va a disparar como consecuencia del ajuste de pensiones al valor del IPC. Si a eso añadimos subidas de, cotizaciones, impuestos, corremos el riesgo de cargarnos la economía.

¿El gran problema de Málaga, entonces, es España?

Puede estar lastrada por las dinámicas generales. Málaga tiene motor para tirar para adelante a pesar de eso, tiene velas para hacerse a la mar con vientos complicados. Podremos navegar mejor porque tenemos una estructura. La inversión sigue fuerte. Málaga es de los pocos sitios junto con Madrid en el que ha subido la inversión inmobiliaria. La capital se está convirtiendo en una de las cuatro o cinco ciudades más interesantes para invertir, si no dos o tres.

Da la sensación de que el polo de principal de atracción y el principal motor ahora es Málaga capital

Todo está interconectado. Málaga capital tiene el atractivo tecnológico y museístico, por ejemplo, pero la inversión inmobiliaria afecta a toda la provincia, especialmente es la costa. El sector agropecuario está funcionando bien y no es Málaga capital.La huerta tropical ha superado en kilos al negocio oleico. Ahora ha empezado una fiebre por los frutos secos, especialmente el pistacho, que estaba olvidado.

Se ha hablado mucho de que se iban a disparar los concursos de acreedores de empresas. Sin embargo, no se habla tanto de ello, parece que se ha amortiguado de alguna manera el golpe.

Lo que se ha amortiguado es un 'superboom', pero hay un crecimiento del 41%, que no esta mal. Hay una moratoria concursal hasta el 31 de diciembre, y sin esa obligación y con los ERTE los concursos han aumentado un 41%. Si eso no es un boom... A pesar de todo se están presentando concursos.

¿Cuál es el perfil de las empresas que quiebran?

Hay muchas de comercio tradicional y de restauración de los barrios, que no se han revitalizando tanto como las zonas turísticas. La mayoría del tejido productivo son pymes, micropymes y autónomos. Apenas tienen capitalización y no pueden aguantar si llega algo tan grande como la pandemia.

Supongo que las que han aguantado o han nacido en pandemia es porque se han reinventado o lo hacen de otra forma.

Una forma en la que el comercio tradicional se ha revitalizado es a través de las plataformas que han nacido para poder hacer servicios a domicilio. Antes, o lo hacía una gran cadena, o si no, no había manera. Permite más rotación con menos margen, pero al final hay que reinventarse.

También el teletrabajo ha cambiado la forma de gestionar las empresas tras la pandemia

Bueno, con eso tenemos un problema. Estamos viendo que muchos funcionarios se están negando a reincorporarse al trabajo presencial, médicos que dicen que no te atienden en persona, que tiene que ser de forma telemática, y profesores que no quieren ir a dar clases; en los ayuntamientos, en Hacienda, en las diputaciones, nos encontramos con gente que nos está tomando el pelo, porque eso sí que es una tomadura de pelo... A todos esos funcionarios que están en la batalla por no reincorporarse al trabajo porque tienen miedo de contagiarse les pondría una pulserita y les diría a cada uno: perfecto, usted solo teletrabaja pero con esta pulserita tiene vedada la entrada a cualquier sitio donde alguien trabaje presencialmente. Usted debería pedirlo todo por Amazon o por donde quiere; no puede ir al cine ni al teatro ni al fútbol ni entrar en una tienda ni un restaurante porque también se puede contagiar donde alguien trabaje presencialmente. Eso es una tomadura de pelo

Pero de en eso tendrán alguna responsabilidad los que mandan sobre los funcionarios

Que les dejan hacer eso. Los políticos que permiten que nos tomen el pelo así son también culpables.

¿La provincia de Málaga da para tanto anuncio de apertura de hoteles?

Es cierto que la planta se está ampliando constantemente. Los apartamentos turísticos tuvieron su 'boom' y ahora la actividad hotelera vuelve a tener peso y las cadenas lo detectan y analizan el mercado. También han cerrado muchos hoteles durante la pandemia. Algunos se están reabriendo con otro nombre. En muchos casos se han titulizado de manera que el propietario del edificio es distinto del explotador. Son hoteles con otro nombre en el mismo emplazamiento.

¿Qué le parece que el tren litoral, la gran infraestructura pendiente, siga escondido en un cajón?

Málaga tiene unas infraestructuras envidiables. El aeropueto y la estación de AVE nos ha ayudado mucho, y hay una red de carreteras extraordinaria. Es impensable que no lo tengamos ya, pero desde el punto de vista físico los expertos en infraestructuras dicen que es ultracomplicado porque no hay hueco. ¿Donde metes el tren?, dicen los expertos. Pero es vital. Es más complicado entre Málaga o Fuengirola y Marbella que entre Marbella y Estepona, pero entre Fuengirola y Marbella no hay ni 30 kilómetros, como para no poder hacerlos.