Juanma Moreno quiere tener un Gobierno antes de septiembre para empezar 2023 con Presupuesto

Pese a ello, Juanma Moreno ha asegurado que si se presenta a las elecciones es "para ir a meter cinco y no con mentalidad de empatar", refiriéndose así a que espera poder gobernar en solitario "aunque luego sumemos otros apoyos". Las últimas encuestas miran hacía una caída de Ciudadanos hasta contemplar que no tengan un grupo parlamentario propio –para lo que necesitan cinco escaños–, por lo que, si pretenden gobernar sin Vox, deberían obtener más escaños que todas las agrupaciones de izquierdas .

Le quedan dos semanas a Moreno para anunciar la disolución del Parlamento si pretende que las elecciones sean, como todo parece indicar, antes de verano y así cumplir con los 54 días que marcan los plazos antes de que se produzcan elecciones. Cuando todos los indicios parecen apuntar a 19 o 26 de junio para la celebración de los comicios, Juanma Moreno ha señalado que pueden ser perfectamente entre semana, "¿por qué no un sábado o un viernes?" . También ha incidido en que no será el último ni el penúltimo Consejo de Gobierno este que se ha celebrado en el Museo Picasso de Málaga, pero con el Gobierno en funciones se siguen produciendo estas reuniones. Cabe recordar que Isabel Díaz Ayuso ya convocó comicios un martes 4 de mayo.

Ha vuelto a escudarse Moreno en que sus pensamientos no son partidistas, sino que está centrado en lo mejor para Andalucía, " ¿por qué no iba a inaugurar el Metro de Málaga o esperar a que salga la comisión de la Faffe?" , se preguntaba asegurando que, de forma partidista, le beneficia esperar. Es más, ha incidido el presidente en que "muchas personas dentro de mi partido discrepan conmigo".

El Consejo de Gobierno ha llegado a Málaga con las miradas puestas en las elecciones. Aún no hay fecha para ellas, pero todo alrededor de este gobierno mira en esa dirección desde que Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, iniciase la maquinaria de precampaña el pasado mes. Se aferra con fuerza el presidente a la economía y a que "de facto la legislatura está agotada ".

El metro de Málaga, en manos de la Agencia de Seguridad Ferroviaria

El Metro de Málaga ya está discurriendo entre El Perchel y Atarazanas, el tramo hasta el centro que se ha venido prolongando desde que se anunciase su finalización en 2011. Once años después, la apertura del mismo al uso comercial está a la espera de que la Agencia de Seguridad Ferroviaria, un ente dependiente del Gobierno central que trabaja para garantizar que todo funciona sin mayor peligro para los ciudadanos, de el visto bueno definitivo. Es por ello que Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, sigue sin mojarse a la hora de dar una fecha, "si no es en agosto, que nos encantaría, será en septiembre". Lo cierto es que la infraestructura ya está lista a falta de pequeños remates en las estaciones exteriores, por lo que Juanma Moreno se ha congratulado por el esfuerzo que ha supuesto recortar los plazos de la obra "incluso en los meses más duros de la pandemia, cuando no nos llegaban algunos materiales".