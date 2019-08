La marchadora española Julia Takacs sufrió un caso de acoso el domingo por la mañana mientras entrenaba en la zona de la ampliación de Teatinos. Este periódico se puso en contacto con la marchadora y declaró que se encontraba bien tras el amargo suceso. Todo sucedió en torno a las 7:00 horas del domingo 4 de agosto. Julia Tacaks salió a entrenar a la zona de la ampliación de Teatinos, como de costumbre, cuando un hombre en el interior de un coche la increpó y provocó que la marchadora se asustase.

La misma lo relataba de la siguiente manera: “Apareció un coche y me pitó. Me dijo algo como que me subiera [al coche], pero le ignoré y continué corriendo. Vi que volvía y daba vueltas”. Ante estos hechos, la marchadora valoró como mejor opción la huida y corrió hacía una zona que fuera más transitada, pese a la hora: “Salí hacía Teatinos, donde se supone habría más gente. Tampoco es que hubiera demasiada dada la hora [el suceso transcurrió entre las siete y las ocho de la mañana]”, declaró. Takacs insistió en que nunca se había visto envuelta ni había protagonizado un caso similar al mencionado, pese a que entrena sola y suele ejercitarse en el mismo lugar: ”Nunca me había ocurrido esto en Málaga ni en ningún sitio”, aseveraba.

La marchadora se encontraba en Málaga con el fin de ponerse a punto para su participación en el Mundial de Doha (Catar), que arrancará el próximo 27 de septiembre y se prolongará hasta el 6 de octubre. La internacional suele frecuentar la Costa del Sol, dado que sus padres están afincados en el Rincón de la Victoria. Tras el suceso, Julia Takacs viajó a Barcelona para continuar centrada en su proceso de preparación. “Estamos en Barcelona y viajaremos a los Pirineos para continuar la preparación en altura”, relata Tacaks. A nivel físico confiesa sentirse bien, aunque actualmente tiene la mano rota, lesión que no afecta a los ejercicios deportivos que practica.

A su regreso de los Pirineos, la marchadora volverá a Málaga y alternará la Costa del Sol con Almería el mes previo al Mundial, localización donde se ejercitará bajo unas condiciones meteorológicas más secas y parecidas a las que se encontrará en Doha.