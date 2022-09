La Junta ‘ficha’ a dos concejales de De la Torre y una ex diputada de Cs

La futura presidenta del PP de Málaga y actual delegada de la Junta, Patricia Navarro, ya tiene al equipo que representará al Gobierno andaluz en la provincia en esta legislatura de mayoría absoluta popular. De los diez responsables la mitad repiten.

Las incorporaciones hay que buscarlas en el Ayuntamiento de Málaga, el Parlamento andaluz y el propio Ejecutivo de San Telmo, porque el nuevo delegado de Educación, Miguel Briones era hasta ahora secretario general de Interior de la Consejería de Presidencia que comandaba Elías Bendodo. Técnicamente el número 3. Un nombramiento que en términos futbolísticos se puede interpretar como un descenso en toda regla.

El alcalde de Málaga pierde en la recta final de su mandato a dos miembros de su equipo. Gemma del Corral era la titular del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, ahora lo será también de Turismo y Deporte en la consejería que dirige su viejo conocido, el también malagueño Arturo Bernal. Junto a ella, también abandona la Casona del Parque Ruth Sarabia, que llevaba Participación Ciudadana. Ahora en su puesto en la Junta le corresponde la Inclusión Social, Familia e Igualdad.

Briones, que era hasta ahora secretario de Presidencia, pasa a delegado de Educación

Sorpresa con la incorporación para la delegación de Justicia en Málaga de la ex concejal y ex diputada de Ciudadanos Teresa Pardo. Una dirigente que fue mano derecha del líder de Ciudadanos en Andalucía Juan Marín, que hasta ahora no ha querido aceptar las ofertas para seguir en la Junta con el PP pero que ve cómo colocan a una de las diputadas que le fue fiel hasta el final. Sobre todo en las disputas internas con la ex consejera Rocío Ruiz. En la Junta, como independiente, también figura la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que ha continuado en el Ejecutivo tras el fin del bipartido. Pero Blanco no era afiliado y Pardo sí pertenecía a la dirección del partido naranja.

Tras Patricia Navarro, el delegado con mayores competencias será un veterano dirigente popular con una trayectoria de más de tres décadas en cargos de la formación. Carlos García será el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, entre los numerosos apellidos de la consejería que comanda Carolina España. García fue vicepresidente de la Diputación cuando el PP alcanzó por primera vez el poder en el organismo provincial en 1995 con Luis Vázquez Alfarache. Siempre ha ido ocupando desde entonces cargos de confianza del partido. Se le puede considerar una persona de la máxima confianza de Bendodo que lo mismo lo movía para llevar la Cueva de Nerja, cuando Briones era el subdelegado del Gobierno central en Málaga, que en momentos de crisis tiraba de él para apaciguar el Patronato de Recaudación de la Diputación, que entonces presidía el propio Bendodo.

Son cinco las novedades y cinco los que repiten en sus cargos. Quizá destaque que continúe el delegado de Salud y Consumo, Carlos Bautista, cuando ya no figura como titular Jesús Aguirre. Bautista era desde 2005 médico de Atención Primaria en el centro de salud de Huelin y una persona muy activa en las redes sociales, con críticas a la gestión sanitaria del PSOE lo que le facilitó que llegara al puesto actual en 2019.

Fernando Fernández-Tapia continúa al frente de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Licenciado en Derecho fue alcalde de Coín hasta que se cansó. Es decir, de 2002 a 2019. Desde entonces continúa con responsabilidades que le ligan al mundo rural.

Casero, Víquez, Bautista, Fernández Tapia y Sánchez siguen en sus puestos

Carmen Sánchez Sierra también prosigue como delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Licenciada en Filosofía y funcionaria de carrera ha sido docente en el Servicio Andaluz de Empleo y en 2014 ejerció la dirección de del Centro Nacional de Formación Hotel Escuela Bellamar de Marbella.

También continúa al frente de la delegación provincial de Fomento Carmen Casero. Aunque en este caso no incluirá, como sucedía anteriormente, las competencia de Cultura, con la paradoja que se produjo en el anterior Gobierno andaluz cuando las obras públicas y los dictámenes de Cultura recaían sobre una misma responsable. Casero también procede de la cantera del PP del Ayuntamiento de Málaga. Su padre, Juan Ramón Casero fue un reconocido y alabado concejal de Urbanismo. Ella, antes de dar el salto a la Junta cuando los populares ganaron San Telmo, fue directora del Área de Bienestar Social y más tarde concejal en varios distritos.

También se mantiene un historiador como delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente. José Antonio Víquez fue durante diez años alcalde de su localidad natal, Yunquera. Otro caso similar al de Fernández Tapia en Coín que entendió que su ciclo municipal estaba agotado y quería explorar otros caminos en el PP. Antes fue profesor de Secundaria y presidente del consorcio de maquinaria de Ronda, Antequera y Guadalhorce. Ahora seguirá al frente de un departamento central para Málaga, una de las provincias en la que es más notable las consecuencias del cambio climático.

Un equipo veterano y con años de experiencia de gestión en la Administración Pública, desde puestos de elección directa o como cargos de confianza, es con el que contará Patricia Navarro.