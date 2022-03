La Junta "blindará" hasta fin de año los 2.500 contratos del SAS en Málaga que acaban en mayo

Todos los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que acaban el próximo 30 de abril se renovarán hasta finales de 2022. Ese es el compromiso de la Junta de Andalucía, según ha anunciado su presidente, Juanma Moreno, este lunes en Málaga. En esta provincia son unos 2.500 y en el conjunto de la comunidad autónoma, unos 12.000.

El representante andaluz ha avanzado que el SAS va a hacer "un nuevo esfuerzo" para "blindar" esos contratos hasta fin de año, un objetivo al que destinará 347 millones de euros en toda la región. Moreno no dio datos provincializados. Pero ha asegurado que se renovará a la totalidad de los trabajadores "que estén disponibles". Entre esos 2.500 de Málaga a los que se les vence la relación contractual en poco más de un mes, hay empleados de todas las categorías. Los sindicatos vienen movilizándose desde noviembre pasado porque entonces no se renovaron unos 8.000 en Andalucía, de los que 1.500 correspondían a esta provincia. Las organizaciones sindicales esgrimen que hacen falta esos trabajadores porque las plantillas son deficitarias y además porque la situación de pandemia lo requiere, como ya demostró la sexta ola, en la que fueron necesarios profesionales que -tras no ser renovados en noviembre- no estaban disponibles porque habían conseguido empleo en otras comunidades.

Moreno ha apuntado que esa partida de 347 millones será un "sobreesfuerzo" porque no son fondos Covid, sino propios. El presidente andaluz ha recordado que los Presupuestos autonómicos de 2022 preveían 1.300 millones más para la sanidad pública, pero como ni la derecha ni la izquierda los apoyaron, "no podemos aumentar ni un céntimo" respecto a las cuentas de 2021. "El presupuesto prorrogado nos limita mucho la actividad y la propia planificación de la inversión", ha agregado.

"Espero que se valore ese esfuerzo", ha remarcado. El representante andaluz admitió que en el sistema sanitario hay "margen de mejora". Pero ha añadido que "con diálogo, determinación, audacia y esfuerzo" se irán acometiendo esas mejoras. "No tenemos varitas mágicas, todo es estirar el euro público, pero pasito a pasito mejoraremos la sanidad pública", ha asegurado.

Durante una visita al reformado laboratorio del Hospital Materno Infantil, Moreno también instó a la población a "no relajarse" y "ser prudente" durante las fiestas de la primavera, la Semana Santa y ferias que están por venir dado que la pandemia sigue. "Tenemos que intentar no relajarnos porque podríamos tener un pico, una confluencia de infección a lo largo de principios de verano", advirtió.

El presidente andaluz apuntó que, precisamente porque el virus no ha desaparecido, la Junta no está a favor de quitar la mascarilla en interiores. Incluso, instó a seguir utilizándola en exteriores cuando no se respete la distancia de seguridad de 1,5 metros.

Moreno apuntó que entre el conflicto europeo "que está imponiendo la Federación Rusa sobre el pueblo soberano de Ucrania, ya no estamos hablando del Covid, pero sigue entre nosotros".Por ello recordó que el coronavirus "desgraciadamente, sigue contagiando", y pese a la relajación de la sociedad, continúa habiendo personas hospitalizadas, en UCI y fallecidas.

El presidente también fue preguntado sobre la posibilidad de eliminar las cuarentenas. Avanzó que la Junta hará un debate previo informe del Comité de Expertos. "Vamos a ver qué decisión se toma", comentó, pero aclaró que será "una decisión que sea funcional, operativa y al mismo tiempo garantista en el ámbito sanitario". Además, hizo hincapié en que se adoptará en función de criterios técnicos.