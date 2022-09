La Junta prevé que a finales de 2023 se iniciarán las obras del tercer hospital de Málaga

El tercer hospital de Málaga, según las previsiones de la Junta de Andalucía, comenzará a construirse a finales de 2023 o principios de 2024. Actualmente, se está realizando la redacción del proyecto que cuenta con un plazo de seis meses. Una vez que se termine la redacción, la Junta abordará la licencia de obra del proyecto para que comience cuanto antes.

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha asegurado que “se ha empezado con la demolición del edificio de la parcela en la que se va a construir el tercer hospital” y ha garantizado que en esta legislatura van a avanzar las obras del mismo. Lo que no puede confirmar es cuándo estará operativo, ya que “es una obra muy importante y no va a poder estar en cuatro años”. Además, insiste en que “una vez que tengamos la redacción del proyecto será la licitación de obra” y hasta que no se tenga la redacción de esta obra “no se podrá definir mucho más cuáles van a ser los plazos”.

Por ello, García pide “un poquito de paciencia” porque esta infraestructura “va a ser una realidad, pero tenemos que darle su tiempo y no podemos acortar una obra tan importante para llegar a un objetivo que todos tenemos claro que va a ser”.

El centro de salud del Palo y CARE se trasladará a sus dependencias provisionales a principios de 2023

Por otro lado, el comienzo de las obras para el nuevo centro de salud del Palo y CARE se estima que comenzarán a lo largo de 2023 y que este se trasladará a la antigua Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga a finales de diciembre o a principios del próximo año. Una vez reubicado el centro sanitario, darán comienzo las obras, las cuales, la Junta de Andalucía quiere que finalicen en 2024.

Este nuevo centro de salud y CARE ocupará una superficie de 11.400 metros cuadrados. También contará con áreas específicas de atención primaria y atención especializada, convirtiendo así a este centro de salud en pionero, ya que “va a ser un nuevo modelo de centro, donde tanto atención primaria como especializada van a trabajar de forma conjunta, van a tener circuitos independientes para pacientes, pero comunes para ellos para que puedan tener una asistencia eficaz, cómoda para los pacientes y segura para los profesionales”, según Catalina García.

Las áreas específicas de atención primaria y de atención especializada tendrán unas dimensiones de 2.600 metros cuadrados y 1.644 metros cuadrados respectivamente, junto con un aparcamiento para 108 vehículos.

El edificio está formado por cuatro plantas y dos sótanos. En la planta baja se sitúa el área de urgencias que funciona de forma independiente y cuenta con seis consultas independientes, una sala de emergencias, una sala de curas, tres de tratamiento y funcionará 24 horas al día. En esta misma zona están las áreas administrativas, de rehabilitación, cirugía menor, extracciones y educación sanitaria.

En la primera planta se encuentran las áreas específicas de atención primaria, la cual tiene una sala de emergencias, dos salas de diagnóstico, 35 consultas estándar, dos consultas polivalentes, cinco de pediatría, una de fisioterapia y una sala de rehabilitación. Además, en esta planta también tiene un patio exterior de uso exclusivo para niños.

En la segunda planta se sitúan las áreas específicas de atención especializada con 15 consultas médicas, seis técnicas, dos quirófanos, cuatro salas de enfermería, tres salas de preparación y seis salas de exploración. Las consultas están estructuradas en los siguientes circuitos independientes de procesos de especialidades médicas: digestivos, respiratorios, urológicos, cardiológicos, ginecobstétricos, oftalmológicos, musculoesqueléticos y de soporte.

Asimismo, en la tercera planta están las áreas comunes de acceso exclusivo para profesionales. Después, en el primer sótano se encuentra el laboratorio y el área de Radiodiagnóstico que cuenta con un TAC, dos salas de rayos y una de ecografías. En cuanto al aparcamiento, que tiene capacidad para 108 vehículos, está dividido entre el sótano 1, donde irá una parte, y el sótano 2, que será de uso exclusivo para el estacionamiento.

Dorronsoro Arquitectos son los encargados de redactar el proyecto para el nuevo centro de salud y CARE de El Palo. Para conseguir “una clara comprensión del edificio por parte de los usuarios y una adecuada comunicación entre sus dependencias”, según la arquitecta Ana Dorronsoro, “la simplicidad estructural y formal han sido determinantes”. En este sentido, el estudio también ha tenido en cuenta que la estructura debe tener “una correcta accesibilidad para todos sus ocupantes con independencia de su edad o de su grado de capacidad” para que puedan moverse en el centro de forma adecuada.

Los aspectos medioambientales, según Dorronsoro, “han sido primordiales a la hora de elaborar la propuesta con el objetivo de reducir el impacto ambiental y de minimizar los efectos del cambio climático”. Además, la sostenibilidad energética se va a lograr con un edificio de consumo casi nulo, que incorpore medidas pasivas y energía renovable que ayuden a obtener una calificación energética de clase A.

De este modo, la arquitecta ha asegurado que Dorronsoro Arquitectos confía que este proyecto “dé lugar a un innovador edificio que dé respuesta a toda la demanda ciudadana”.

El SAS trabaja en un plan funcional para que el Hospital Pascual abra en 2023

El hospital privado Doctor Pascual, ubicado en el barrio de la Victoria de Málaga capital, va a incorporarse al Servicio Andaluz de Salud y según la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, el SAS ya está trabajando en el plan funcional del hospital.

Este hospital funcionará como un centro “intermedio” entre todos los hospitales que ya existen en Málaga. Por lo que, “los gerentes del hospital, junto con el gerente del Servicio Andaluz de Salud” están trabajando de forma conjunta para crear un plan que permita que este centro sanitario comience a funcionar en 2023 y “cubran todas las necesidades”. En cuanto a las especialidades que habrá en este centro, la consejera de Salud asegura que los gerentes “decidirán a quién estará adscrito el hospital” en las reuniones de trabajo que están desarrollándose actualmente.