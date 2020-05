Desescalada Málaga: La Junta clasificará las playas en prohibidas, peligrosas y seguras, según su riesgo

En verano, mueren más personas ahogadas en las playas que en accidentes de tráfico. La temporada pasada en la provincia de Málaga fueron exactamente 27 los fallecidos por la primera causa. Dado que el decreto de seguridad en estos espacios databa de 1972, la Junta impulsa la reforma de la norma para minimizar los ahogamientos. Una de las medidas prevé la clasificación de las playas en prohibidas, peligrosas y libres, según su grado de riesgo.

"Las cifras ponen los pelos de punta, estábamos obligados a reformar el decreto", argumentó la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro. Este cambio normativo se suma a la incorporación en la provincia de, previsiblemente, unos mil agentes de playas -de los 3.000 anunciados a nivel andaluz- a partir del 15 de junio y hasta medidados de septiembre para controlar el aforo y los accesos con motivo de las medidas establecidas a raíz del coronavirus.

Navarro indicó que el objetivo de la Junta con estas iniciativas es recuperar "cuanto antes" el empleo perdido y la actividad económica. "El turismo es el principal sector y no podemos perder ni un minuto en relanzar relanzar su imagen y recuperar la senda del crecimiento", sostuvo. Por eso, insistió que las playas malagueñas deben ser "las más seguras de toda España". Y recordó que en la provincia, "el sector más pujante es el turismo y su materia prima son las playas, su escaparate". De ahí que incidiera en la importancia de estas medidas del Gobierno andaluz para recuperar la economía y el empleo perdido.

Ese apoyo requiere fondos. Para ello, precisó que la Junta a nivel autonómico destinará más de 10 millones. En torno a 5,5 serán para su mejora. Y otros tantos, para intensificar las medidas de seguridad. Unas estructurales y otras coyunturales, derivadas de la pandemia.

Navarro insiste en que Málaga debe pasar de inmediato a la fase 2 de la desescalada

Además, también a nivel autonómico, se destinarán 24 millones para el plan de empleo por el que se contratará a los 3.000 agentes de playas ya anunciados por la Administración andaluza, de los cuales Navarro estimó que un tercio le corresponderían a Málaga. Aunque los planes de contingencia frente al Covid corresponden a los ayuntamientos, este millar de agentes es el apoyo que aportará la Junta en la provincia para que las playas puedan ser cuando antes el motor de la principal actividad económica malagueña, según explicó la delegada.

Dentro del plan para aumentar la seguridad en las playas, habrá medidas estructurales y coyunturales debido a la pandemia. Se creará un código de indentificación que los usuarios podrán consultar para conocer longitud, anchura, aforo, disponibilidad de servicio de salvamento y equipamientos.

La delegada también insistió en el agravio que ha supuesto que Málaga y Granada no avanzaran en la desescalada con las demás provincias de la comunidad autónoma. Por elló urgió al Gobierno central a que de manera inmediata pasen a la fase 2, como el resto del territorio andaluz. "Por la tasa de incidencia, Málaga iba muy por delante de la media de Andalucía y de otras comunidades. No entendemos que la provincia deba de seguir asumiendo las restricciones de la fase 1", cuestionó. Málaga -por decisión del Ministerio de Sanidad- no puede todavía entrar en la fase 2.

Además, aludió al "cambio de opinión repentino" del Gobierno central, que hace unos días argumentó que ya no necesariamente los territorios tenían que permanecer 14 días en cada fase. Navarro esgrimió este planteamiento para que Málaga -que está en la fase 1 desde el 18 de mayo- avance ya a la fase 2.