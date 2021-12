La Junta cumple los plazos fijados para el Metro al Centro de Málaga, pero sigue sin anunciar una fecha para su llegada

Hasta 15 visitas de la Junta de Andalucía a las obras del Metro ha contado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, desde que comenzase hace tres años el gobierno del Partido Popular; pero sigue sin haber fecha para la entrada en funcionamiento del mismo hasta el corazón de la ciudad. Desde el gobierno regional siguen destacando que los plazos se van cumpliendo semana a semana, pero los trámites de seguridad que hay que deben pasar las instalaciones una vez terminada la obra, cuyo fin han fechado en febrero de 2022, hace que no den una fecha clara de puesta en funcionamiento más que el inconcreto "durante 2022".

En la visita que han hecho la mañana de este viernes las autoridades de la Junta y el alcalde de Málaga para comprobar el avance de las obras y asistir a la soldadura de la vía número 542, la última, Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta, ha destacado que las obras terminarán once años después del famoso 11 de noviembre de 2011 que se fijó por el anterior gobierno y que no se cumplió. De esos errores han aprendido en la actual ejecutiva y no se comprometen con las fechas en caso de no estar completamente seguros de su cumplimiento. La vista está puesta en que el año que viene es año electoral y se espera culminarlo con la que Marifrán Carazo, consejera de Fomento, ha denominado como "la infraestructura más importante que hay ahora mismo en ejecución en esta legislatura".

Así, la Consejera ha destacado que en los tres años de legislatura se han invertido 67,6 millones de euros en el Metro de Málaga, "un 230% respecto en lo invertido en los tres últimos años de la legislatura socialista". Así, han asegurado que la llegada del subterráneo al centro no corre peligro aunque no hayan salido adelante los presupuestos, porque los 25 millones presupuestados eran parte de un préstamo pedido al BEI (Banco Europeo de Inversiones) y que por lo tanto "está atado". Sí que corre peligro el proyecto de estudio del Metro al Hospital Civil, pero Elías Bendodo ha asegurado que la consejera de Fomento está buscando ya una partida para poder financiar los 685.000 euros que estaban presupuestados.

Ahora mismo, la estaciones de Guadalmedina y Atarazanas muestran una imagen de bastante finitud. Faltan por terminar las catenarias y como ha afirmado la consejera de Fomento, el contrato de Arquitectura de las estaciones. Es decir, rematar la obra de forma que la infraestructura esté disponible al uso. Escaleras por rematar, terminar ascensores, señalética, videovigilancia o máquinas para la venta de tickets y tornos están aún por finalizar. Aún así, el alcalde de Málaga ha dado algunos detalles que muestran el grado de finalización de las estaciones, "ahora las visitas se pueden hacer con calzado de calle, antes había que ponerse calzado especial para visitar las obras" porque se enfangaban durante el recorrido.

Impolutos estaban los zapatos de las autoridades tras haber hecho un recorrido por los casi 700 kilómetros que separan las estaciones de El Perchel y Atarazanas en un coche equipado para poder circular sobre las vías sin dañarlas. En la estación de Atarazanas incluso hay parte de la señalética ya montada, lo que da una visión del punto en el que se encuentran las obras.