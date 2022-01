La Junta prevé que haya diez hoteles de lujo en Málaga en 2024

Diez hoteles de "máxima categoría" en Málaga en 2024. Esa es la proyección de la Junta de Andalucía expresada este miércoles por el presidente andaluz, Juanma Moreno, en la inauguración oficial del hotel Only You, establecimiento de cinco estrellas en el edificio de La Equitativa. El jefe del ejecutivo regional instó en su discurso a optar por un "turismo de mayor calidad y valor añadido". "La cantidad -afirmó- ha supuesto durante muchos años una parte importante del Producto Interior Bruto (PIB) pero se ha llegado a un punto en el que tenemos que dar un giro a ese portaviones para poner el foco en la calidad, en un turismo más selecto, de más valor añadido y que dé más ingresos, más empleo y más bienestar".

El presidente enmarcó en esta idea el crecimiento de los hoteles de cinco estrellas en la ciudad y citó nombres como Soho Boutique, Castillo de Santa Catalina, Cortijo de la Reina, La Montana o la propia Torre del Puerto, de la que se mostró convencido de que finalmente saldrá adelante. Para Moreno, se trata de inversiones que "atraen un turismo exigente, no solo con el establecimiento, sino con la limpieza, la calidad del transporte público, con los servicios de seguridad, con la sanidad". "Es un turismo que dejará más dinero en la ciudad e impulsará más crecimiento", afirmó.

Durante el acto de inauguración oficial del hotel -que ocupa la base de La Equitativa, mientras que la torre es ocupada por el Soho Boutique Equitativa- intervino también el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, quien afirmó que Only You viene a "colaborar en el objetivo de buscar un turismo desestacionalizado y buscando excelencia y calidad en todos los sentidos". Juan Serra, director general de Grupo Palladium, que gestiona el hotel, destacó que el establecimiento da servicio no solo a los alojados sino también al público local a través de sus restaurantes y terrazas. "Damos servicios para los turistas y para los malagueños; ponemos nuestro granito de arena para hacer una ciudad mejor", dijo.

Por último, Jaime Ardid, CEO del grupo inversor ARD, propietario del inmueble, aseguró que el hotel "se ha sentido muy bien acogido para poner su granito de arena en esta ciudad que tanto ha prosperado hasta ser la mejor de España y un referente turístico internacional".

En el acto de puesta de largo del Only You estuvieron presentes, además de los ya mencionados, Rosa Hernández, delegada de Turismo de la Junta de Andalucía; Margarita del Carmen del Cid, vicepresidenta de la Diputación de Málaga; Rosa Sánchez, concejala de Turismo de la ciudad; el director del aeropuerto, Pedro Bendala; el presidentes del Unicaja, Antonio López Nieto; y el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz.