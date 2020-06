La Junta reconoce el “colapso” en la matriculación 'on line' en los colegios y se plantea ampliar el plazo

En Andalucía hay 530.000 alumnos de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial que han de matricularse en sus centros educativos entre el 2 y el 8 de junio. Este año los colegios han pedido a los padres encarecidamente que hagan la matriculación de forma telemática para evitar desplazamientos a los centros y, por tanto, que se pudiera propagar el coronavirus. La mayoría de los padres han seguido esta recomendación y eso ha provocado que sea prácticamente imposible realizar la matriculación on line porque el servidor está saturado y da continuamente fallos. De hecho, hartos de perder tiempo frente al ordenador, miles de padres están descargándose los formularios en internet y los están presentado personalmente en los colegios para evitar problemas de última hora, constatando así el fracaso del sistema telemático.

La viceconsejera de Educación de la Junta, Carmen Castillo, ha reconocido este jueves en una entrevista en Canal Sur Radio que ha habido un “colapso”, ha pedido disculpas por los “problemas” ocasionados y ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” a los padres porque “van a poder matricularse todos los alumnos”. Fuentes de la Junta han apuntado a este diario que si fuera necesario se plantearían aumentar el plazo de matriculación -que acaba el próximo lunes-, algo que han reclamado el PSOE y varios sindicatos.

Castillo explicó que los problemas se han originado porque “las previsiones de los técnicos se han visto desbordadas por la demanda de matriculación on line”, ya que, aunque la Consejería ya esperaba que una mayoría optara por esta fórmula, no contaba con que “90.000 personas a la vez” se conectaran a la plataforma virtual al abrir el sistema este martes a las 9:00, lo que provocó un “colapso”.

Esas 90.000 conexiones han sido el pico, pero los fallos son constantes. Muchas personas han intentado hacer la matricula incluso de madrugada sin conseguirlo. Desde la Junta afirman que entre el martes y el miércoles se habían tramitado 30.000 matrículas. Teniendo en cuenta que hay más de medio millón de alumnos, los fallos seguían este jueves y será difícil subsanarlos pese a que Educación señala que han multiplicado por seis sus servidores.

La enorme dificultad para matricular a los alumnos on line es el tema principal en los grupos de whatsapp de los padres, que no entienden que se haya propuesto una solución telemática que, a la hora de la verdad, no funciona. Algunos de ellos llegaron casi al final del proceso y, cuando solo era necesario insertar un código, se caía el programa con la consiguiente frustración. Otros ni siquiera consiguieron pasar de la primera página. Los padres están telefoneando a los colegios para pedir cita y presentar los papeles en persona, aunque tampoco es sencillo ser atendidos ante la avalancha de llamadas.