La Junta repetirá el cribado de coronavirus en Almáchar, y hará test en El Borge y Periana

El Gobierno andaluz llevará a cabo cribados masivos en Almáchar, El Borge y Periana, los tres municipios malagueños de la Axarquía sobre los que se decretó el pasado sábado el cierre perimetral por su elevada tasa de coronavirus.

En el caso de Almáchar, se tratará del segundo cribado poblacional que se realiza para conocer los casos positivos por la covid-19 y la evolución de los contagios. El primer teniente de alcalde del municipio, Mario Torres (PSOE), ha explicado que la Junta le ha comunicado los test se llevarán a cabo el próximo día 9 de noviembre, en el que se seleccionará a 300 personas, un número similar al que se llevó a cabo el pasado 23 de octubre, en el que se detectaron 14 positivos.

Pese al confinamiento anunciado, Torres ha asegurado que la Delegación de Salud llegó a proponer hace unos días esta medida, pero "no salió" publicado en el BOJA durante el puente festivo, y este lunes se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para decir que seguirán en el nivel 2 de alerta.

El Ayuntamiento de esta localidad de unos 1.800 habitantes comenzó a reclamar a la Junta el pasado 26 de octubre que ordenase el cierre perimetral, una petición que sigue vigente porque "se mantienen los niveles" de contagio, con una tasa de incidencia en los últimos 14 días de 2.926,6 casos por cada 100.000 habitantes.

En las últimas dos semanas, han dado positivo 53 personas, de las cuales 19 lo han hecho en los últimos siete días, ha detallado.

Test en El Borge y Periana

Fuentes de la Junta de Andalucía han señalado que está previsto que se lleven a cabo cribados en El Borge y Periana, también situadas en la comarca de la Axarquía, con tasas de incidencia de 1.182,8 y 1.213,9 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, según los datos de Salud.

El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, ha exigido este martes a la Junta que actúe ya en estos tres municipios para frenar el incremento de la covid-19.

Conejo ha recordado que la Junta comunicó este fin de semana el confinamiento de Almáchar, El Borge y Periana, que pasaban del nivel 2 de alerta sanitaria al nivel 4, "sin embargo, a día de hoy, el Gobierno andaluz no ha hecho absolutamente nada nuevo".

Según el dirigente socialista, la orden firmada por el delegado provincial de Salud no se ha publicado en el BOJA, "por tanto no es efectiva", y la información que les ha llegado es que los servicios centrales de la Junta han decidido que no se va a tomar ninguna medida en municipios concretos, sino que se tomarán cuando afecte a un distrito sanitario.

Ha asegurado que los datos de Almáchar "son muy preocupantes", ya que se trata del municipio con la mayor incidencia acumulada de la provincia de Málaga en los últimos catroce días.

Conejo ha solicitado al Gobierno andaluz la puesta en marcha de un plan de refuerzo sanitario, especialmente para aquellas zonas más afectadas por la pandemia, como La Vega de Antequera, así como para municipios de la Axarquía que están "en una situación similar a territorios que han sido confinados por la Junta o incluso en una situación más grave".