La Junta coordina un simulacro de accidente con heridos en un vagón del Metro

La Delegación del Gobierno andaluz en Málaga, a través de sus servicios de emergencia de la Consejería de Justicia e Interior, con la colaboración de Metro de Málaga y del Ayuntamiento de la capital, coordina la madrugada del lunes al martes un simulacro de accidente con heridos en un vagón y en el que participarán más de un centenar de efectivos de las tres administraciones.

El ejercicio busca evaluar los mecanismos de respuesta que se pondrían en marcha en caso de emergencia real, así como la coordinación efectiva entre los distintos intervinientes, según han informado desde el Gobierno andaluz en un comunicado.

El simulacro supondrá la activación del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTEAnd) en su nivel 1, el Plan de Emergencia Municipal (PEM) de Málaga y el de Autoprotección del Metro.

La realización de este simulacro de emergencia conllevará movimiento de efectivos por el bulevar Louis Pasteur y por la zona de Ciudad de la Justicia a última hora de este lunes y ya en la madrugada del martes 11. Por ello, han indicado a la ciudadanía que no debe de asustarse, ya que se trata de un ejercicio y no de un caso de emergencia real. Además, el simulacro se ha organizado para no interferir en el normal funcionamiento del suburbano malagueño.

El simulacro será entre el lunes y el martes en la zona de la Ciudad de la Justicia

Pese a todo, es posible que pueda observarse en la zona un mayor tráfico de vehículos por lo que desde la dirección del operativo han pedido que estén atentos a las indicaciones de la Policía Local en el lugar y han pedido disculpas por las pequeñas alteraciones en el tránsito que puedan causarse pero "que serán en beneficio de una mayor y mejor seguridad para el conjunto de la población en caso de emergencia real".

La emergencia simulada contará con la presencia del delegado del Gobierno, Francisco Fernández España, una actividad que permite comprobar de manera real la adecuación de los medios humanos y técnicos previstos, en una situación simulada de emergencia.

El ensayo de emergencia en el suburbano recrea una incidencia en un vagón del metro que provoca su descarrilamiento, un incendio con derrame y deja a varias personas heridas. La simulación comienza con una llamada de Metro Málaga al teléfono único de emergencias 1-1-2, que se encarga de activar el mecanismo de respuesta y se convertirá en Centro de Coordinación Operativa (Cecop) durante la activación del plan.

El simulacro recreará una incidencia en una interestación, entre la Ciudad de la Justicia y el pozo de ventilación número 15, del trayecto comprendido entre las estaciones de Palacio de los Deportes y Andalucía Tech.

Efectivos de las tres administraciones participarán en este ensayo, coordinado por la delegación del Gobierno en Málaga: Emergencias Andalucía (112, Grupo de Emergencias de Andalucía --GREA-- y Protección Civil), Metro y Ayuntamiento de Málaga, Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, Cuerpo Nacional de Policía y su Unidad Adscrita a la Junta, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil de Málaga, Cruz Roja, Empresa Pública de Emergencias Sanitarias --EPES--, Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental y Consejería de Salud --Hospital Virgen de la Victoria y Hospital Regional--.