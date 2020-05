Juzgados de la provincia de Malaga comienzan a celebrar juicios por videoconferencia

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, aseguró que hay juzgados de Málaga capital y de la provincia que ya celebran o tienen previsto celebrar juicios por videoconferencia y aplaudió que haya jueces que “estén trabajando para garantizar la seguridad de todos los operadores jurídicos y de los ciudadanos”.

Así, desde la institución colegial han indicado que el Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga celebró este pasado lunes un juicio por videoconferencia en el que los letrados participaron desde la sede del colegio, el juez y el fiscal desde una Sala de la Ciudad de la Justicia y los presos desde el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre.

Además, señalaron en un comunicado que han tenido conocimiento de que el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Málaga y los Juzgados de Primera Instancia 7 y 8 de Marbella han señalado juicios que se celebrarán a través de la herramienta de comunicación telemática Circuit de la Junta de Andalucía.

Lara afirmó que esta realidad “deja en evidencia las declaraciones que realizó hace sólo una semana el juez decano de Málaga, José María Páez”, donde alegó motivos de incompatibilidad tecnológica y de seguridad para rechazar la demanda del Colegio de Abogados para que la asistencia jurídica y los juicios pudieran realizarse con medios telemáticos.

“Queda demostrado que los motivos que alegaba para que no se utilizaran medios telemáticos no se ajustaban a la realidad, poniendo de manifiesto que teníamos razón al manifestar que, si no se hacía, era por falta de voluntad”, apuntó, al tiempo que insistió en agradecer el esfuerzo y colaboración de algunos jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios en este proceso. ’