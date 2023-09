Lil Dani, de bailar en las calles de San Pedro a ser campeón de España de 'break dance'

Daniel Gonzalez, cuyo nombre artístico es Lil Dani, se ha convertido en el campeón de España de Breaking, en el torneo organizado por la Federación Española de Baile Deportivo en Barcelona el pasado 16 de septiembre. Lil Dani, campeón de España de break dance asegura: “Me puse muy contento cuando gané, llevaba tres años presentándome y había quedado segundo o tercero, ya tocaba ganar”.

El bailarín con ocho años empezó a bailar con sus amigos en las calles de San Pedro de Alcántara, lugar donde vivía. Lo hacia por entretenimiento y nunca pensó que pudiese llevarle a conseguir el título de campeón de España. “Sacábamos la radio, comprobamos lo que necesitábamos y pasábamos el día en la calle bailando, así empecé”, cuenta el bailarín.

Un día viendo la televisión con su hermano vieron a un grupo practicando break dance, Daniel explica: “No sabíamos cómo se hacía pero parecían superhéroes por cómo se movían y bailaban en el suelo”. De forma instintiva empezaron a copiarlos y a seguir el ritmo del hip-hop. Junto a sus amigos comenzaron a practicar en la calle y entre ellos se enseñaban distintos movimientos de los que iban aprendiendo. Para Lil Dani el Break Dance supone fuerza y energía. El bailarín asegura: “Para mí bailar es un refugio, cuando tengo problemas me ayuda a afrontarlos con positividad, es increíble”.

Con ocho años comenzó a bailar y con 11 a competir por entretenimiento. Su primera competición seria llegó en 2016 cuando participó en el campeonato de breaking de RedBull en el que llegó a semifinales. En 2018 volvió a presentarse y ganó la competición. El bailarín también ha estado entre los ocho mejores en el mundial de esta disciplina.

El joven explica lo que siente y lo que le aporta el break dance: “Es un baile que te mantiene en forma, tienes que hacerlo con el alma y el corazón, es muy completo ya que tiene su parte mental en la que hay que mezclar los pasos correctamente y su parte espiritual en la que tienes que llegar a la gente para transmitir y llamar la atención”. A la hora de practicar este deporte para Lil Dani es esencial mantener actitud de “peleador”.

Sus padres en los inicios afrontaron con miedo la decisión de su hijo de dedicarse al breaking. “Al principio fue difícil pero fueron confiando en mi camino cuando empecé a trabajar de esto”, añade Daniel. El bailarín colabora con distintas compañías, tiene contratos y proyectos en marcha. A día de hoy, su padre es su máximo apoyo: “Siempre está ahí, si no fuese por el igual no hubiese competido, aunque la gente no lo vea es mi espalda”.

Lil Dani ha atravesado una época complicada en su carrera deportiva tras haber estado con el menisco roto cuatro años, pero después de dos intervenciones se encuentra en “plena forma”. El bailarín afirma: “La rotura no me permitía explayarme y me tenía limitado fisicamente pero ahora me siento cómodo y mejor que nunca”.

El bailarín, aunque sigue practicando este deporte en la calle, también lo hace en El Taller una academia malagueña creada con el fin de enseñar esta danza deportiva a los jóvenes y transmitir el espíritu del breaking a las futuras generaciones. El deportista le da las gracias al fundador de la academia, Ventura Díaz, ya que fue él quien le ayudó a aprender esta disciplina que ahora es su futuro.